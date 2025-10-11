El PP reprocha la «falta de ética» de Molleda y Vox lo tacha de «nepotismo» El exalcalde de Cartes convocó el concurso con el que él y su hermana ganaron la plaza fija en el Ayuntamiento, además de elegir a los miembros del tribunal

M. S. santander. Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Vox fue ayer el partido más contundente contra el 'caso Molleda' en el Ayuntamiento de Cartes. Su portavoz parlamentaria, Leticia Díaz, calificó de «nepotismo descarado que mancha inevitablemente la política» el proceso de estabilización de plazas públicas que tuvo lugar en 2022 y 2023 en aquel municipio. Entonces, el que ahora es el número dos del PSOE cántabro, era alcalde con mayoría absoluta. Y convocó, firmó los documentos y eligió al jurado de los concursos en los que él mismo y su hermana ganaron la plaza fija. Él como encargado de Mantenimiento y ella como monitora de tiempo libre.

«Basta consultar sentencias recientes sobre la materia para saber que existen límites a la valoración de los méritos profesionales, cuando estos dejan sin opciones al resto. Leyendo las bases es fácil comprobar que predeterminaban el resultado. Lo que estamos conociendo, más allá de escandaloso, muestra un caciquismo impropio del siglo XXI», señaló Díaz.

En la misma línea, la representante de Vox en Cartes, Pilar Regueira, denunció «una grave falta de ética, transparencia y decoro político» en el Ayuntamiento. Para ella, este caso constituye un «ejemplo claro de abuso de poder dentro del PSOE local, que usa las instituciones municipales para garantizar la estabilidad laboral de sus propios miembros y familiares». «No se puede ser juez, parte y beneficiario del mismo proceso. Los vecinos de Cartes merecen instituciones limpias, no un cortijo socialista», añadió Regueira.

Vox Cartes exige explicaciones urgentes a la dirección del PSOE de Cantabria, así como una revisión exhaustiva de todos los procesos de estabilización realizados durante el mandato de Agustín Molleda.

El coordinador general del PP, Juan José Alonso, también salió ayer al paso de las informaciones adelantadas por El Diario Montañés. «Cuanta más información conocemos sobre los procesos convocados por Agustín Molleda, menos ética y ejemplar nos parece su conducta. No deja en buen lugar al responsable de Organización del PSOE cántabro», señaló.

Fue hace tres años, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, justo antes de las elecciones de 2023, cuando el todavía alcalde de Cartes convocó un concurso para hacer fijas 26 plazas de trabajo temporales en el Ayuntamiento de Cartes, tal y como marcaba la ley nacional para acabar con la temporalidad en la Administración Pública. Entre esos puestos se incluyeron el del propio Molleda y su hermana.

Esa misma normativa establece que el sistema habitual para hacer fijos los puestos de trabajo sea el concurso-oposición libre, con una valoración del 45% de la nota para el examen, y el resto, para la experiencia en el cuerpo, escala o categoría de que se trate en ese caso. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió acogerse a una «excepcionalidad» de la ley y hacerlo vía concurso de méritos. Para esos casos, la normativa dice expresamente que las valoraciones de las bases deben ser «abstractas y generales para preservar la igualdad de todos los ciudadanos», lo que obliga a elegir «reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito y capacidad».

La propia legislación marca que, en el caso del concurso de méritos, el límite máximo de la experiencia profesional no puede superar el 45% de la puntuación máxima total del proceso. En el caso de Cartes, se otorgó un 80% de la nota a haber desempeñado esos mismos puestos con anterioridad. Y con un matiz añadido que le daba clara ventaja al regidor sobre otros candidatos: diez puntos por cada año trabajado en ese mismo cargo en el Ayuntamiento frente a solo dos puntos por haber hecho lo mismo en otro municipio distinto.

El entonces alcalde fue el único que se presentó a su plaza y consiguió la mayor puntuación en todos los aspectos: 100 puntos sobre 100 posibles. Su hermana, por su lado, fue una de las tres ganadoras al lograr una puntuación de 88, la tercera más alta de las 24 personas que se presentaron a monitor de tiempo libre, debido a que la experiencia profesional en ese mismo puesto y en ese mismo municipio suponía el 80% de la nota, igual que había ocurrido en el caso de su hermano.

Ese jurado elegido por Molleda estaba compuesto en ambos casos por el coordinador deportivo del Ayuntamiento de Cartes, Gustavo Saiz; el ingeniero municipal, Sergio Franco; una auxiliar administrativa, Luz María Oviedo; el interventor, Íñigo Echegoyen; y la secretaria del Consistorio, María José Peña. Todos ellos designados por el propio alcalde para formar parte del tribunal, tal y como se puede leer en las bases.

El Ayuntamiento de Cartes da su «máximo apoyo» a Molleda El Ayuntamiento de Cartes defiende la legalidad de los procedimientos que ha tramitado, asegura que el proceso de estabilización en el que ganó plaza el anterior alcalde, Agustín Molleda, fue «ajustado a derecho» y rechaza que se ponga en duda la profesionalidad y honorabilidad de los empleados municipales. El comunicado lo firman los concejales del PSOE, la del PRC y la del PP, pero esta última ordenó después retirar su nombre porque no conocía exactamente lo que contenía la nota ni la dejaron leerla antes. El Consistorio lamenta que se ponga en duda el «compromiso con la igualdad de oportunidades y méritos», y recalca que se ha convocado «un proceso ajustado a derecho».