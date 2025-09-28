Casares reconoce ahora que una de las pulseras antimaltrato sí falló en Cantabria

«Las pulseras funcionan, han funcionado y ninguna mujer acogida al sistema de protección ha estado desprotegida en ningún momento. No tenemos constancia de que haya habido ningún fallo en Cantabria» ... . Así de tajante fue el delegado del Gobierno, Pedro Casares, el pasado martes, después de que salieran a la luz los problemas detectados en estos dispositivos a nivel nacional. Sin embargo, cinco días después de esas declaraciones, el líder de los socialistas cántabros ha reconocido que en Cantabria sí se produjo un fallo en una de las pulseras.

La incidencia ocurrió por «fallos de cobertura temporal» que duraron «muy pocos días» y la víctima, aseguró Casares, estuvo protegida por las fuerzas de seguridad en todo momento y sigue monitorizada «como todas las que están en el sistema», que son, dijo, 1.632 casos activos, 65 de ellos con pulsera.

El delegado del Gobierno explicó que cuando se le preguntó por primera vez «no había constancia de ninguna incidencia» en el sistema VioGén en Cantabria, y no fue hasta después, con la información facilitada por la unidad de violencia de género, cuando se detectó una.

«El sistema funciona y protege a las víctimas; en ningún momento ninguna ha estado desprotegida. Hemos estado siempre con ellas porque si lanzamos el mensaje, como está haciendo el PP, de que las víctimas están desprotegidas, estamos mandando un mensaje muy duro que puede acabar desprotegiendo a las víctimas si no sienten la confianza del sistema», señaló.

Casares también calificó de «extraordinaria noticia» el anuncio de Pedro Sánchez de que volverá a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, sean cuando sean. «Es el presidente que más ha hecho por este país» en economía, derechos de la ciudadanía... Nos sentimos muy orgullosos», aseguró.