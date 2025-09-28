El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Casares reconoce ahora que una de las pulseras antimaltrato sí falló en Cantabria

El delegado del Gobierno explica que el problema duró «muy pocos días» y la víctima estuvo protegida y sigue monitorizada

G.S.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:56

«Las pulseras funcionan, han funcionado y ninguna mujer acogida al sistema de protección ha estado desprotegida en ningún momento. No tenemos constancia de que haya habido ningún fallo en Cantabria» ... . Así de tajante fue el delegado del Gobierno, Pedro Casares, el pasado martes, después de que salieran a la luz los problemas detectados en estos dispositivos a nivel nacional. Sin embargo, cinco días después de esas declaraciones, el líder de los socialistas cántabros ha reconocido que en Cantabria sí se produjo un fallo en una de las pulseras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3

    Caen las notas de corte en la mayoría de grados de la UC tras la nueva Pau
  4. 4

    La prostitución crece en Cantabria y son más de cien los pisos que ofertan servicios sexuales
  5. 5 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  6. 6

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  7. 7

    Del MetroTus al aparcamiento en Mataleñas
  8. 8

    Ronda de vino, orujo y cocido en Potes
  9. 9

    La paz reina a derecha e izquierda
  10. 10

    La última ola de José de Diego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Casares reconoce ahora que una de las pulseras antimaltrato sí falló en Cantabria