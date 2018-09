El PRC celebrará el 11 de noviembre su congreso con el reto de ganar sus primeras elecciones Roberto Ruiz El mes anterior Revilla habrá dado a conocer si opta una vez más a ser el candidato a la presidencia de Cantabria PILAR CHATO Santander Miércoles, 12 septiembre 2018, 16:01

El Partido Regionalista de Cantabria ha convocado ya el que será su decimosegundo congreso regional. Será el 11 de noviembre y coincidirá con el 40 aniversario de la fundación de la formación. La cita viene marcada este año por el objetivo claro, y que los regionalistas sostienen como posible, de ganar por primera vez una elecciones autonómicas. La otra clave de esta cita, la de si Miguel Ángel Revilla repetirá como cabeza de cartel o no a la presidencia del Gobierno, se habrá resuelto un mes antes. El líder del PRC, que como es habitual se ha mostrado ambiguo sobre esta posibilidad, sí ha dicho que despejará las dudas en octubre.

En cualquier caso de ese congreso deberá salir no solo el líder del PRC y los integrantes de sus equipos de dirección sino el candidato a la Presidencia cántabra para los comicios de 2019. Si Revilla decidiera finalmente no volver a presentarse a la presidencia -si el accede su nombre no se pone en cuestión- cualquier afiliado que tenga un 20% del apoyo de los afiliados acreditados en el congreso podría optar a esa cabeza de cartel. Y es que el PRC es un partido asambleario y todos sus afiliados pueden participar en este congreso y presentarse a liderarlo.

En un comunicado, el PRC ha informado que ayer la dirección del partido aprobó esa convocatoria, que será formalizada esta semana por el secretario general, Miguel Ángel Revilla, y remitida a todos los militantes.

En su cita del 11 de noviembre, el PRC renovará su comité ejecutivo, su comisión revisadora de cuentas, su comité de disciplina y la secretaría general. La cita también va a servir a los regionalistas para establecer las bases de su programa político y de gobierno.

El PRC explica, en la reunión del comité ejecutivo, se acordó promover ocho ponencias y se designó a los equipos que se encargarán de su elaboración.

El vicesecretario general y responsable de Organización, Rafael de la Sierra, coordinará la ponencia política y de modificación de los estatutos del partido, mientras que el de Política Institucional, Javier López Marcano, se encargará de las de políticas de industria, turismo y empleo.

El resto de ponencias irán dirigidas a las infraestructuras y la cohesión de Cantabria; el desarrollo rural y el despoblamiento; la educación, la cultura y el deporte; la política municipal; y la sanidad, la política social y la juventud. Todas esas ponencias serán la bases del programa electoral con el que el PRC concurrirá a las elecciones de 2019.

El partido recuerda que los comités locales y comarcales y los militantes pueden presentar propuestas al debate, que tendrán que remitir antes del 11 de octubre a las 14.00 horas a la sede del PRC.

A partir de esa fecha, la comisión permanente será la encargada de estudiarlas para admitirlas a trámite y abrir el plazo de presentación de enmiendas, que se prolongará hasta el 31 de octubre.