Cerca del 55% de los alquileres turísticos de la región aún no ha solicitado el registro

Lo primero, los números. Desde principios de año y hasta hace pocos días, los Registradores de Cantabria han emitido 3.393 códigos para el alquiler ... vacacional. Es el elemento que necesitan desde hoy de forma obligatoria los propietarios para poder anunciar sus alojamientos en las plataformas comercializadoras (en Booking, en Airbnb...). De ese total, ojo, 1.279 son códigos provisionales. En el Registro se genera uno automático con la solicitud, que luego debe revisarse. O sea, que en torno al 38% está pendiente aún de ese visto bueno para ser definitivo. En esa situación –ya confirmados, activos a todos los efectos– hay 1.834 (casi un 54% de los emitidos). Pero, atención, también hubo otros 280 casos (un 8,25% del total) en los que ese código provisional fue finalmente revocado. Más allá de la ensalada de cifras, la información que ofrecen desde el Ministerio de Vivienda a través de los Decanatos de Registradores permite sacar una conclusión. En Cantabria, algo más de la mitad de los alojamientos de alquiler vacacional aún no ha hecho la solicitud en el registro. La que tienen que completar si quieren seguir anunciándose. Eso sí, los registradores quieren lanzar un mensaje de tranquilidad. Hoy empieza la obligación de tener ese código para anunciarse, pero no acaba el plazo para las solicitudes en el registro. Pueden seguir haciéndolo.

«No se acaba ningún plazo para solicitar el código», insiste Ana Julia Marlasca, la decana autonómica de los registradores. Reconoce que la actividad ha sido intensa en estos últimos días ante el inicio de la obligatoriedad para estar en las plataformas. Y también incide en el objetivo de este proceso. «Dotar de mayor confianza y seguridad jurídica a todos los actores en el mercado de alquiler. Se trata de que cualquiera tenga una información fiable del anfitrión y de la unidad de alojamiento», explica. Incluso habla del «mayor valor económico» que adquiere el alojamiento con ese código, con la garantía.

Según los datos del Ministerio, la mayoría de las solicitudes son de alquiler turístico y, en menor medida, para el alquiler de temporada. En concreto, de esas 3.393 solicitudes en la región, 3.132 se corresponden con el primer caso y 261 con el segundo. Marlasca aclara también que para las revocaciones «cabe presentar recurso».

«Es engorroso»

Desde la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria entienden que «no se está aplicando la normativa como se debe». «Muchos alojamientos con la licencia de Turismo no están pudiendo obtener el número de registro», asegura Jaime Paino, presidente del colectivo, que ha cruzado correos con el Decanato de Registradores pero sigue pendiente de mantener una reunión para aclarar todas las dudas. «Estamos a favor de que sólo puedan publicitarse los alojamientos legales, pero ya hay una forma de hacerlo a través del número de licencia que da el Gobierno de Cantabria. Lo que se está creando es una duplicidad administrativa. Nos obligan a tener dos números y no tiene sentido», explica. Asegura, además, que es un proceso «engorroso», que no ha habido «una campaña informativa» y que muchos propietarios se han enterado de la necesidad de registrarse al verlo en los medios o al recibir mensajes de Booking o Airbnb.

¿Se eliminarán hoy muchos anuncios? «Tendremos que ver qué pasa. La pelota está ahora en manos de las plataformas».