Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

1 Entramos en los barcos para ver su deterioro Así están los Galeones de Vital Alsar

El Diario Montañés accede al interior de las naves con el propietario de la empresa que se ha ofrecido para su reparación: maderas podridas, mástiles caídos, suciedad, malas hierbas, cabos rotos, desconchones... | El empresario cree que, pese a todo, es posible rehabilitar los barcos

2 Aparcamiento de Mataleñas La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar

Gema Igual el día de la presentación del nuevo aparcamiento de autocaravanas.

Gema Igual insiste en que no se perderá arbolado ni se quitará el paso a los vecinos ni se construirán muros

3 Playas de Trengandín y Ris Noja detiene sus labores de limpieza de algas

Así estaba Trengandín antes de que se empezaran las labores de limpieza

Tras haber recogido más de 6.000 toneladas desde el inicio de la operación, se interrumpe porque ya «no está llegando o llegan en muy poca cantidad»

4 Incendios Cantabria rebaja el nivel de alerta, aunque los grupos siguen operativos

Personal del Servicio de Emergencias.

Este miércoles la meteorología es favorable: en la montaña las temperaturas son bajas, el viento es de norte y hay precipitaciones débiles

5 Evolución El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada

A la izquierda una imagen de 2011, a la derecha de ayer mismo

Centinelas, el Geoparque Costa Quebrada y el Ayuntamiento de Piélagos promoverán acciones para evitar la erosión por los visitantes