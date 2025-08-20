Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
Santander
Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:23
-
1Entramos en los barcos para ver su deterioro
Así están los Galeones de Vital Alsar
El Diario Montañés accede al interior de las naves con el propietario de la empresa que se ha ofrecido para su reparación: maderas podridas, mástiles caídos, suciedad, malas hierbas, cabos rotos, desconchones... | El empresario cree que, pese a todo, es posible rehabilitar los barcos
-
2Aparcamiento de Mataleñas
La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar
Gema Igual insiste en que no se perderá arbolado ni se quitará el paso a los vecinos ni se construirán muros
-
3Playas de Trengandín y Ris
Noja detiene sus labores de limpieza de algas
Tras haber recogido más de 6.000 toneladas desde el inicio de la operación, se interrumpe porque ya «no está llegando o llegan en muy poca cantidad»
-
4Incendios
Cantabria rebaja el nivel de alerta, aunque los grupos siguen operativos
Este miércoles la meteorología es favorable: en la montaña las temperaturas son bajas, el viento es de norte y hay precipitaciones débiles
-
5Evolución
El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
Centinelas, el Geoparque Costa Quebrada y el Ayuntamiento de Piélagos promoverán acciones para evitar la erosión por los visitantes
