Juanjo Santamaría

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM .

DM .

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:23

  1. 1

    Entramos en los barcos para ver su deterioro

    Así están los Galeones de Vital Alsar

El Diario Montañés accede al interior de las naves con el propietario de la empresa que se ha ofrecido para su reparación: maderas podridas, mástiles caídos, suciedad, malas hierbas, cabos rotos, desconchones... | El empresario cree que, pese a todo, es posible rehabilitar los barcos

  1. 2

    Aparcamiento de Mataleñas

    La alcaldesa matiza sus críticas a los vecinos de Cueto y defiende su derecho a avanzar

Gema Igual el día de la presentación del nuevo aparcamiento de autocaravanas. DM

Gema Igual insiste en que no se perderá arbolado ni se quitará el paso a los vecinos ni se construirán muros

  1. 3

    Playas de Trengandín y Ris

    Noja detiene sus labores de limpieza de algas

Así estaba Trengandín antes de que se empezaran las labores de limpieza Juanjo Santamaría

Tras haber recogido más de 6.000 toneladas desde el inicio de la operación, se interrumpe porque ya «no está llegando o llegan en muy poca cantidad»

  1. 4

    Incendios

    Cantabria rebaja el nivel de alerta, aunque los grupos siguen operativos

Personal del Servicio de Emergencias. DM

Este miércoles la meteorología es favorable: en la montaña las temperaturas son bajas, el viento es de norte y hay precipitaciones débiles

  1. 5

    Evolución

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada

A la izquierda una imagen de 2011, a la derecha de ayer mismo Geoparque Costa Quebrada

Centinelas, el Geoparque Costa Quebrada y el Ayuntamiento de Piélagos promoverán acciones para evitar la erosión por los visitantes

Top 50
  1. 1 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  2. 2

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  3. 3

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: «Estoy esperando a que se haga para tapar bocas»
  4. 4 Liébana lucha por retener el turismo
  5. 5

    «Muchos días me levanto en Ruiloba y al abrir la ventana no me creo la suerte que tengo»
  6. 6

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  7. 7

    Ocho chalés de medio millón de euros se suman al repunte de la construcción en Torrelavega
  8. 8

    El Castruco de La Arnía, en Costa Quebrada, desaparece con cada pisada
  9. 9 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  10. 10

    Así están los Galeones de Vital Alsar

