Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

El lehendakari Pradales, con el que Buruaga no se ha reunido desde que tomó posesión, crea un frente común en defensa de la unión con la región gala ... de Nueva Aquitania.

2 Reivindicaciones El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025

El abono al entramado de trabajadores del sector público será en un único pago que de media es de 998 euros.

3 Brañavieja Alto Campoo abre mañana con cinco pistas y espesores de entre 15 y 30 centímetros de nieve

La estación contará con siete kilómetros esquiables en su inauguración de la temporada.

4 Tribunales La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa

El juez acuerda la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., acusado de 51 delitos contra la intimidad de 20 menores y 31 adultas futbolistas.

5 Fútbol | Racing La hora de dar sentido a la Copa

Más allá de trastocar los planes ligueros, la eliminatoria ante la Ponferradina permitirá dar minutos a los menos habituales. El premio: recibir a un Primera en Santander.