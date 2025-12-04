El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

DM

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:38

Comenta

  1. 1

    Transportes

    País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander

El lehendakari Pradales, con el que Buruaga no se ha reunido desde que tomó posesión, crea un frente común en defensa de la unión con la región gala ... de Nueva Aquitania.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
  7. 7

    El coronel Jorge Bodelón será el nuevo jefe de la Guardia Civil en Cantabria
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9

    Los carteros no quieren ir en patinete
  10. 10

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Estas son las cinco noticias del día en Cantabria

Estas son las cinco noticias del día en Cantabria