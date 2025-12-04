Estas son las cinco noticias del día en Cantabria
DM
Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:38
-
1Transportes
País Vasco prioriza la alta velocidad a Francia y se olvida del tren a Santander
El lehendakari Pradales, con el que Buruaga no se ha reunido desde que tomó posesión, crea un frente común en defensa de la unión con la región gala ... de Nueva Aquitania.
-
2Reivindicaciones
El Gobierno de Cantabria no abonará hasta enero la subida salarial aprobada para los funcionarios del 2,5% en 2025
El abono al entramado de trabajadores del sector público será en un único pago que de media es de 998 euros.
-
3Brañavieja
Alto Campoo abre mañana con cinco pistas y espesores de entre 15 y 30 centímetros de nieve
La estación contará con siete kilómetros esquiables en su inauguración de la temporada.
-
4Tribunales
La Fiscalía pide 148 años de cárcel para el monitor que grabó a chicas en un vestuario de Villaescusa
El juez acuerda la apertura de juicio oral frente a Roberto J. R., acusado de 51 delitos contra la intimidad de 20 menores y 31 adultas futbolistas.
-
5Fútbol | Racing
La hora de dar sentido a la Copa
Más allá de trastocar los planes ligueros, la eliminatoria ante la Ponferradina permitirá dar minutos a los menos habituales. El premio: recibir a un Primera en Santander.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión