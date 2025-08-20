El colapso de los éxamenes de conducir en Cantabria: «Es desesperante»

Cantabria se ha convertido en toda una carrera de fondo. Más de 4.500 personas que ya han superado el examen teórico siguen esperando, en ... muchos casos durante meses, a que les asignen fecha para la prueba práctica. El colapso, que se agrava en verano, desespera tanto a alumnos como a autoescuelas.

El tiempo medio de espera en las autoescuelas ronda los tres meses, pero puede alargarse aún más en esta época del año, cuando la demanda de alumnos se dispara y los examinadores disponibles se reducen por las vacaciones.

Alberto Santamaría, presidente de la Asociación Cántabra de Escuelas de Conductores (ACEC), lo resume con claridad: «La raíz del problema no está en la organización de las autoescuelas, sino en la falta crónica de examinadores que arrastra la DGT». Según denuncia, en Cantabria ha habido momentos en los que apenas había examinadores disponibles. La situación, ya tensa desde la pandemia, se ha agravado por la huelga de examinadores –que afectó a cuatro meses del calendario– y por el sistema de cupos impuesto por la Dirección General de Tráfico, que limita la cantidad de alumnos que pueden presentarse a examen cada semana. Cifra la lista en 4.500 personas en Cantabria que tienen ya el teórico aprobado, pero aún no han podido examinarse del práctico. En el resto de España, las listas de espera se elevan hasta el medio millón de conductores. Santamaría no ve una solución a largo plazo ante esta problemática: «O la DGT mete 400 examinadores más, o se implanta el sistema mixto –que permite la opción de examinarse tanto por lo público como por lo privado– como se ha hecho en Portugal de forma exitosa».

A esta problemática se suman los testimonios de quienes la viven en primera persona, los alumnos. El Diario Montañés ha hablado con cinco de los que se encuentran en esta situación de lista de espera. El primero de ellos, Liam Clifton, aprobó el teórico por su cuenta el pasado 2 de julio, y llamó a cinco autoescuelas en busca de clases prácticas. Todas le dijeron lo mismo: imposible este verano, con suerte en octubre, algo que piensa que se debe a que si la lista de espera ya es larga de por sí, en estas fechas lo es todavía más, ya que es ahora cuando la gente joven tiene más disponibilidad con las vacaciones. «Me pedían reservar y pagar cuatro meses por adelantado. Al vivir fuera durante el año académico, ya he perdido mi única oportunidad hasta el verano que viene», lamenta.

Liam compara el sistema español con otros modelos internacionales: «En países como EE UU, Australia o Reino Unido, una vez aprobado el teórico puedes practicar con un adulto que tenga carné. Aquí todo depende del calendario de la DGT».

Manuel González lleva casi un año esperando para examinarse del práctico. Aprobó el teórico en septiembre de 2024 y empezó a dar clases prácticas hasta el pasado febrero. Ha acumulado ya 33 prácticas, pero no consigue fecha. «Me dijeron que tal vez para mediados de agosto, pero solo después de que mi madre fuera a la autoescuela en persona a reclamar. Parece que si no insistes, no te ponen», afirma. La incertidumbre sobre si su examen llegará a tiempo le inquieta: «Si me pasa algo y no puedo examinarme, se me caduca el teórico. Es un sistema ineficaz que no da abasto». Una opinión en la que coincide José Cury, que en su caso, aprobó el teórico con rapidez, pero lleva ya más de dos meses esperando una cita para el práctico. «Se excusan con las vacaciones y la lista de espera. A veces te obligan a seguir dando clases para no perder práctica, y eso es más dinero», señala.

Saray Ríos, otra de las alumnas en espera, coincide con el resto en que el proceso está mal dimensionado. «Mientras el teórico se hace en una o dos semanas, con las prácticas y el examen todo se complica», afirma. En su caso, preguntó en junio y ya le dijeron que en verano era imposible. «Hasta septiembre no se liberan fechas, porque los examinadores también están de vacaciones. Aunque uno esté preparado, toca esperar meses por causas ajenas». Desde su experiencia, ve una gran saturación en las autoescuelas: «Todo mi entorno opina lo mismo, faltan tanto profesores como examinadores».

Finalmente, Valeria Pérez lleva un año en la autoescuela Bahía. El verano pasado aprobó el teórico en una semana, pero no consiguió plaza para prácticas. Este año, cuando por fin ha podido retomarlas, le han comunicado que no hay fecha para el examen práctico hasta mediados de septiembre. El motivo: tres examinadores se han jubilado y aún no han sido reemplazados. «Llevo organizando mis clases desde febrero. Si sabían que se iban a jubilar, deberían haber previsto el reemplazo. La lista de espera es larguísima y muchos no vamos a poder presentarnos a tiempo», denuncia.