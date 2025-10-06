Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud

La campaña de vacunación frente a los virus más problemáticos del invierno acelera el paso en Cantabria. Esta semana arranca la segunda fase de protección ... antigripal en todos los centros de salud de región, indicada para grupos de riesgo, mayores de 60 años, población infantil entre 6 meses y 59 meses de edad y personal sanitario o esencial, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. En paralelo, se ofrecerá la posibilidad de protegerse también del covid, con una novedad respecto a otras temporadas: se administrará, de forma general, a los mayores de 70 años y no a partir de los 60, como se venía haciendo.

Otro de los cambios introducidos en la campaña lanzada desde Salud Pública es la inmunización frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en residencias, que empezó la semana pasada. Una medida que se suma a la inmunización implantada desde hace un par de años y que estaba enfocada únicamente en los recién nacidos para frenar la oleada de bronquiolitis que suele preceder a la onda gripal.

En el centro de salud de Bezana, la jornada de vacunación este lunes ha arrancado desde primera hora de la mañana con los primeros pacientes. Uno de los que tenía marcada en rojo esta fecha en el calendario era José María Ostolaza, antiguo profesional en el sector y que ha acudido al centro «fiel» a su cita anual. «El resultado es espectacularmente bueno si lo comparo con gente de mi entorno que no se vacuna. Yo animo a que las personas vengan a vacunarse, es una técnica contrastada y eficiente», ha puntualizado. En su caso se ha vacunado frente a la gripe y el covid, «inicialmente no me vacuno de más porque no me lo ha indicado mi médico», ha bromeado antes de marcharse.

Durante la jornada matutina las profesionales del centro no han parado de atender a pacientes con cita para las inoculaciones. «Empezamos hoy una campaña que es muy importante para la sociedad, porque además cuanto te las pones sucesivamente, gripe, covid o ambas, su efectividad aumenta», ha asegurado Lucía Galarza, enfermera en el centro. «Es importante que acudas las personas que se encuentran dentro de los grupos de población recomendados. Al final, los efectos secundarios son casi imperceptibles, mucha gente ni se entera, como mucho alguna pequeña inflamación local en la zona del pinchazo y se les recomienda poner frío en la zona para que no se hinche».

Entre pinchazo y pinchazo, Cristina Rodríguez, enfermera también en el centro de salud, ha confesado que espera «una buena respuesta» de la población. «La gripe cada año va modificándose, entonces la herramienta que tenemos para no desarrollar la enfermedad es ponernos la vacuna. Siempre hay buena respuesta durante los meses de octubre y noviembre», ha subrayado. «También este año se repite la experiencia de vacunar a los niños de 3 y 4 años en los centros de enseñanza, cuanto más vacunados estemos, más efecto rebaño y más protegido está todo».

«Confianza» en las vacunas

Los que no han perdido la oportunidad de inmunizarse el primer día eran el matrimonio formado por Francisco Alonso y María Ángeles Torre. «Desde que ha existido la posibilidad de vacunarnos, lo hemos hecho siempre», ha explicado ella. «Confiamos mucho en el efecto de las vacunas y creemos que todo el mundo debería venir por ellos y por el resto de población», ha añadido él.

Otra de las personas que no dejó escapar la oportunidad en este inicio de campaña era Fernando Somarriba, que ha acudido con su pequeño de cuatro meses para la vacuna del VRS. «Seguimos a rajatabla el calendario de vacunas, la verdad es que está todo muy bien organizado, porque para los más pequeños es un momento de incomodidad y se lo hacen pasar muy tranquilos. Protegerse contra la bronquiolitis es muy importante, porque es peligrosa para los niños», ha destacado.