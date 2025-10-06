El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El matrimonio formado por María Ángeles Torre y Francisco Alonso han sido de los primeros en vacunarse en el centro de salud de Bezana. Roberto Ruiz

Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud

Una de las novedades de la campaña es que la recomendación para recibir la inyección contra el covid será para los mayores de 70 años

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Bezana

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:47

Comenta

La campaña de vacunación frente a los virus más problemáticos del invierno acelera el paso en Cantabria. Esta semana arranca la segunda fase de protección ... antigripal en todos los centros de salud de región, indicada para grupos de riesgo, mayores de 60 años, población infantil entre 6 meses y 59 meses de edad y personal sanitario o esencial, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. En paralelo, se ofrecerá la posibilidad de protegerse también del covid, con una novedad respecto a otras temporadas: se administrará, de forma general, a los mayores de 70 años y no a partir de los 60, como se venía haciendo.

Los cántabros empiezan a vacunarse frente a la gripe en los centros de salud