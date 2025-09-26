El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pablo Parcha posa junto a su mascota. Imagen cedida por la familia.

Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha

Familiares y allegados describen a la víctima del trágico suceso ocurrido ayer por la tarde en el puerto de Alisas como «una persona generosa y llena de luz»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:59

La noticia del fallecimiento de Pablo Parcha Matanzas, el joven de 20 años que perdió la vida este jueves en una salida de vía con su motocicleta en el Puerto de Alisas ... , ha consternado a las localidades de Cicero y Santoña. «Pablo era una persona que dejaba huella por donde pasaba, buena, bondadosa, generosa y llena de luz», ha expresado con enorme tristeza y conmoción su tía, Gema Matanzas. «Familia, amigos y conocidos estamos destrozados por el impacto de lo sucedido ayer».

