Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha

La noticia del fallecimiento de Pablo Parcha Matanzas, el joven de 20 años que perdió la vida este jueves en una salida de vía con su motocicleta en el Puerto de Alisas ... , ha consternado a las localidades de Cicero y Santoña. «Pablo era una persona que dejaba huella por donde pasaba, buena, bondadosa, generosa y llena de luz», ha expresado con enorme tristeza y conmoción su tía, Gema Matanzas. «Familia, amigos y conocidos estamos destrozados por el impacto de lo sucedido ayer».

«Nadie se esperaba algo así, Pablo era muy joven, pero a su vez, un motero experimentado», ha destacado su tía. El chico mantenía la afición por el mundo de las dos ruedas con su padre y algunos amigos. Residente en Cicero, cursó sus estudios en el IES Marqués de Manzanedo -en Santoña- y eso le llevó a ser también una persona muy conocida y querida en dicho municipio. En la actualidad trabajaba en la consultora informática Incentro España, en Santander: «En el trabajo era una persona responsable, comprometida y una promesa de la informática».

La tristeza por su muerte recorre hoy la localidad de Cicero. «Pablo era muy buen chaval, de los que te saludan siempre con una sonrisa», ha subrayado Pedro Prieto, alcalde pedáneo de Cicero. «Hacía ya un tiempo que no se le veía por aquí, porque a partir del instituto empezó a hacer más vida por Santoña, ya que también tenía familia allí».

Prieto ha explicado que la noticia les pilló totalmente por sorpresa, aunque sí era conocida su afición por el mundo de las motos: «Por redes sociales siempre habíamos visto algunas fotos junto a su padre y las motos». El pedáneo ha destacado la excelente relación que mantenía Pablo con sus amigos del pueblo y ha expresado sus condolencias a los familiares y allegados.

La Iglesia Parroquial de San Pelayo de Cicero acogerá este sábado a las 16.30 horas la misa funeral para dar el último adiós al joven fallecido.

El fallecido irlandés no participaba en el Rally Pistón

La otra noticia trágica que sacudió este jueves fue el fallecimiento del motero irlandés de 62 años a la altura de la zona del coto de pesca de Matadero, en dirección Potes, que colisionó contra un camión -perteneciente a las obras que se están ejecutando en la zona- al realizar una maniobra de adelantamiento en una curva.

Pese a marchar en grupo, el fallecido no era participante del Rally Pistón, que se está celebrando esta semana por Cantabria, según han confirmado los organizadores a este periódico. «Es verdad se dio la casualidad que la zona de Potes estaba toda llena de motoristas, ha tenido muy mala suerte», han puntualizado.