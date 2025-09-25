Fallece un motorista irlandés de 62 años tras chocar con un camión en el desfiladero de La Hermida

Un motorista de 62 años y de nacionalidad irlandesa ha fallecido a última hora de este jueves tras chocar con un camión en el desfiladero ... de La Hermida. El accidente se produjo a 800 metros del balneario en dirección Potes, a la altura de la zona del coto de pesca de Matadero.

Quienes circulaban por la zona aseguran a El Diario Montañés que la colisión mortal no fue en uno de los tramos afectados por las obras, pero que la vía sí estaba dividida por una línea continua.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 18.30 horas en el punto kilométrico 7,8 de la N-621, según informó este jueves la Delegación del Gobierno en Cantabria, que detalló que el siniestro se produjo en un tramo intermedio de los que ya están arreglados y abierto en los dos sentidos.

Tal y como explican estas mismas fuentes, el motorista circulaba en grupo en dirección hacia Potes y realizó una maniobra de adelantamiento en una curva para después colisionar contra un camión de las obras que se están ejecutando en la zona.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista.

Un final del verano negro en las carreteras cántabras, ya que hace poco más de quince días fallecieron tres hombres. El primero de ellos, Agustín Ibáñez, quien fuera exdelegado del Gobierno, perdió la vida en un accidente de moto en Meruelo. Los otros fallecidos fueron Silvestre Liaño y su tío Martín, jubilados del grupo Armando Álvarez, que chocaron contra una edificación en Suances tras salirse de la vía.