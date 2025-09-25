El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El accidente ha tenido lugar en la zona del coto de pesca del Matadero.

Fallece un motorista irlandés de 62 años tras chocar con un camión en el desfiladero de La Hermida

El hombre, que circulaba en grupo hacia Potes, realizó una maniobra de adelantamiento en una curva con línea continua y colisionó contra un camión de obra

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:52

Un motorista de 62 años y de nacionalidad irlandesa ha fallecido a última hora de este jueves tras chocar con un camión en el desfiladero ... de La Hermida. El accidente se produjo a 800 metros del balneario en dirección Potes, a la altura de la zona del coto de pesca de Matadero.

