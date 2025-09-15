Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances Silvestre Liaño y su tío Martín eran jubilados del grupo Armando Álvarez y sus compañeros lamentan la pérdida porque eran «excelentes personas»

El copiloto que resultó herido grave en el accidente registrado el sábado en Suances ha fallecido. Silvestre Liaño, más conocido como Silver, murió tras operarle de urgencia en el Hospital Valdecilla, aunque no pudieron salvarle la vida.

En el siniestro falleció en el acto su tío, Marín Liaño, un conductor de 79 años de edad que, por causas que no han trascendido, se salió de la vía y chocó contra una edificación en el alto de Cortiguera.

Tras conocerse la noticia, sus compañeros de la empresa Armando Álvarez han manifestado su dolor ante la pérdida de dos buenos compañeros y «excelentes personas» que ya estaban jubilados y que «siempre tenían una sonrisa» y «buen humor».

El mismo día de este accidente mortal en Suances se produjo otro en Meruelo en el que perdió la vida el exdelegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, cuando conducía en moto por una carretera comarcal.

De esta forma, en una sola jornada, se rompió la buena racha que atravesaba la región, puesto que Cantabria logró cerrar los meses de julio y agosto sin que hubiera fallecidos en la carretera, algo que no ocurría desde 2009 (último año con estadísticas públicas consultadas). Eso sí, los buenos datos en ese sentido en el periodo estival no se pueden extrapolar al resto del año, puesto que en lo que va de 2025 han fallecido otras nueve personas más en las carreteras de la región, cifra superior a la del pasado ejercicio por estas fechas según los datos provisionales publicados por la Dirección General de Tráfico.

Entre las víctimas de este año se encuentran los cuatro jóvenes madrileños que murieron en Lunada el pasado mes de marzo en el que es considerado el accidente de tráfico más grave de las últimas dos décadas en Cantabria.

