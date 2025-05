La importancia de la moda de autor en España y la relevancia de los oficios artesanos en la moda actual y su impacto en la ... cultura, empresa y sostenibilidad son algunos de los tema que ha tratados Odette Álvarez, diseñadora cántabra. «Para mí es muy importante la moda de autor, la creatividad ante todo. Un diseñador busca que le valoren, hacer que tu marca se identifique y es lo que más nos llena», ha destacado.

Uno de los aspectos que le hizo destacar y diferenciarse del resto fue no ir vestida igual que otras personas: «Empecé a hacerme mis propias piezas y por eso me descubrieron por Castelar». La diseñadora recibió su primera oportunidad de la mano de una tienda, pero siguió trabajando porque como ella reconoce «hay que tener una chispa de suerte, pero que me coja trabajando».

Álvarez ha reiterado la importancia de la artesanía y de la sostenibilidad que cada vez es más difícil de sostener en la actualidad. «Hay que ser muy conscientes de que una prenda de ropa es para que pueda estar en nuestros armarios mucho tiempo», ha remarcado. La diseñadora ha cerrado su intervención destacando que «todo lleva un tiempo, pero que se pueden hacer los sueños realidad».