El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Defensor del Paciente pide investigar en Cantabria retrasos en lectura de mamografías

La asociación recuerda que hay «casi 4.000» mujeres pendientes de conocer si tienen o no cáncer de mama

L. V. C.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:21

Comenta

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Cantabria que investigue de oficio las denuncias del sindicato UGT y de Izquierda ... Unida (IU) sobre «retrasos en el diagnósticos en mamografías».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  4. 4

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  5. 5 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  6. 6

    «Es un proyecto unilateral del Racing», dice una Gema Igual ausente «para no restar protagonismo»
  7. 7 Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander
  8. 8

    La indemnización a Nocanor compromete el futuro económico del Ayuntamiento de Noja
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Defensor del Paciente pide investigar en Cantabria retrasos en lectura de mamografías