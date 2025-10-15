El Defensor del Paciente pide investigar en Cantabria retrasos en lectura de mamografías

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Cantabria que investigue de oficio las denuncias del sindicato UGT y de Izquierda ... Unida (IU) sobre «retrasos en el diagnósticos en mamografías».

Este colectivo, que se remite a las denuncias publicadas en la prensa de ese sindicato y de esa formación política, pide a la Fiscalía de Cantabria que investigue la actuación de la Consejería de Salud en este asunto, según señala en un comunicado.

Igualmente, la asociación insta a que la Fiscalía que lleve a cabo una auditoría para analizar la situación actual, porque, según indicó UGT e IU y subraya la organización, hay «casi 4.000» mujeres pendientes del resultado de su mamografía.

«Pedimos esta actuación de oficio, así como la solicitud de una auditoria, para conocer la magnitud de casos en toda Cantabria», apunta El Defensor del Paciente, que añade en su comunicado que cuando existe un programa de detección de cáncer hay que «cumplirlo sin excusas ni retrasos».

