El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. DM

La delegada del Gobierno en Valencia, premio Carmen Alborch

DM .

DM .

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:49

Comenta

El Partido Socialista de Santander celebra este sábado la sexta edición de los premios Carmen Alborch, que reconocerán a la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Además, distinguirán a Aplec –asociación comprometida con la equidad, el bienestar y la inclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad–, el Consejo de la Juventud de Cantabria, la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (Accas) y la Fundación Real Racing Club «por su compromiso feminista en Santander y Cantabria».

Estos premios, surgidos tras el fallecimiento de Carmen Alborch el 24 de octubre de 2018, se han consolidado en la defensa de la igualdad, la visibilidad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, al reconocer a entidades y organizaciones «que luchan para lograr la igualdad real».

Así lo ha expresado el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, que asegura que «una edición más se demuestra el compromiso de los socialistas santanderinos con la igualdad y las ganas de que estos galardones visibilicen a tantas organizaciones que en la capital trabajan diariamente en defensa de las mujeres».

En su opinión, «esta sexta edición demuestra que los premios Carmen Alborch se consolidan no sólo en el seno de los socialistas santanderinos, sino también como un reconocimiento visible del feminismo en nuestra ciudad, movimiento imprescindible para el avance del conjunto de la sociedad», subraya.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cartes vuelve a apostar por el Parque Mágico, la decoración del Camino Real y el Mercado de Navidad
  2. 2

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  3. 3

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  6. 6

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  7. 7

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  8. 8

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  9. 9 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  10. 10

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La delegada del Gobierno en Valencia, premio Carmen Alborch

La delegada del Gobierno en Valencia, premio Carmen Alborch