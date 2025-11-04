La delegada del Gobierno en Valencia, premio Carmen Alborch

DM . Santander Martes, 4 de noviembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

El Partido Socialista de Santander celebra este sábado la sexta edición de los premios Carmen Alborch, que reconocerán a la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Además, distinguirán a Aplec –asociación comprometida con la equidad, el bienestar y la inclusión de los colectivos en situación de vulnerabilidad–, el Consejo de la Juventud de Cantabria, la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (Accas) y la Fundación Real Racing Club «por su compromiso feminista en Santander y Cantabria».

Estos premios, surgidos tras el fallecimiento de Carmen Alborch el 24 de octubre de 2018, se han consolidado en la defensa de la igualdad, la visibilidad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, al reconocer a entidades y organizaciones «que luchan para lograr la igualdad real».

Así lo ha expresado el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernández, que asegura que «una edición más se demuestra el compromiso de los socialistas santanderinos con la igualdad y las ganas de que estos galardones visibilicen a tantas organizaciones que en la capital trabajan diariamente en defensa de las mujeres».

En su opinión, «esta sexta edición demuestra que los premios Carmen Alborch se consolidan no sólo en el seno de los socialistas santanderinos, sino también como un reconocimiento visible del feminismo en nuestra ciudad, movimiento imprescindible para el avance del conjunto de la sociedad», subraya.