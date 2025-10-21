CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»

Pese a que la ley deja claro que las autoridades públicas deben abstenerse de cualquier proceso en el que tengan algún interés, Agustín Molleda firmó, mientras era alcalde de Cartes ... , las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento tanto de la plaza fija ganada por él mismo como la de su hermana en el Ayuntamiento. Sin embargo, el secretario de Organización del PSOE defiende, entre otras cosas, que las puntuaciones elegidas para valorar los méritos -muy beneficiosas para él y declaradas ilegales por el Tribunal Supremo en dos ocasiones- fueron dictaminadas por los agentes sociales en la Mesa de Negociación del Consistorio y que él no tuvo ningún papel en su elección, ya que simplemente se limitó a confirmarlas después con su rúbrica.

Pero los sindicatos no están de acuerdo con Molleda. «No vamos a permitir que nos ponga de pantalla», declara a El Diario Montañés la responsable de Administración Local de CC OO, Ángela Sobrino, quien explica que solo se celebró una única reunión y fue un acto de formalidad y de trámite.

«No tuvimos ninguna capacidad de decisión. El Ayuntamiento llegó con las bases ya hechas y nos las dieron. No hubo ninguna negociación. Las puntuaciones no fueron una propuesta sindical, las trajeran ellos», detalla Sobrino. Esa Mesa la forman cinco miembros sindicales -dos de CC OO y tres del Sindicato Unitario (SU)-, además de representantes políticos de la Corporación. Precisamente, los tres sindicalistas de SU consiguieron también plaza fija en ese proceso. Una como técnico de Educación Infantil con la máxima nota; otro como encargado del servicio de Obras con la máxima puntuación; y una tercera como peón especialista con un 8,1 sobre 10, lo que también le dio una plaza fija.

Esas puntuaciones elegidas para valorar los méritos en Cartes beneficiaban extremadamente a quienes habían ocupado esas plazas hasta el momento, como al alcalde y a su hermana, frente a otros candidatos que también podían optar a ellas, pese a que la normativa dice expresamente que esas valoraciones deben ser «abstractas y generales para preservar la igualdad de todos los ciudadanos», lo que obliga a elegir «reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito y capacidad».

En el caso de Cartes, el Ayuntamiento otorgó un 80% de la nota a haber desempeñado ese mismo puesto con anterioridad. Y con un matiz añadido que le daba clara ventaja al regidor sobre otros candidatos: diez puntos por cada año trabajado en ese mismo cargo en el Ayuntamiento de Cartes frente a solo dos puntos por haber hecho lo mismo en otro municipio distinto.

El Tribunal Supremo falló en el año 2022 en contra de ese sistema de puntuaciones, ya que «no es justificable otorgar una mayor puntuación a la experiencia desempeñada en la misma plaza o en el ayuntamiento donde se convocó el proceso frente a la experiencia en otras administraciones o en diferentes plazas con funciones equivalentes, por considerarlo una vulneración del principio de igualdad y del derecho de acceso al empleo público».

Un dictamen compartido por el Tribunal Constitucional y por otra sentencia del Supremo de 2024, en este caso con doctrina casacional, por lo que ningún otro tribunal puede dictar una doctrina contraria a ella. Esta sentencia ha supuesto la anulación y repetición de numerosos concursos públicos convocados por la Ley 20/2021 en Valencia, Baleares, Huesca, Elche, Sevilla...