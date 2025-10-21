El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Casares, junto a Agustín Molleda en el día de la celebración de los actos homenaje a la Guardia Civil en Cartes. Roberto Ruiz

CC OO desmiente a Agustín Molleda: «Trajeron hechas las bases del concurso»

Los tres miembros del Sindicato Unitario presentes en la Mesa de Negociación de Cartes consiguieron plaza fija en el mismo proceso que el entonces alcalde y su hermana

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Pese a que la ley deja claro que las autoridades públicas deben abstenerse de cualquier proceso en el que tengan algún interés, Agustín Molleda firmó, mientras era alcalde de Cartes ... , las bases reguladoras, la composición de los miembros del tribunal, la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos y los anuncios de resolución de nombramiento tanto de la plaza fija ganada por él mismo como la de su hermana en el Ayuntamiento. Sin embargo, el secretario de Organización del PSOE defiende, entre otras cosas, que las puntuaciones elegidas para valorar los méritos -muy beneficiosas para él y declaradas ilegales por el Tribunal Supremo en dos ocasiones- fueron dictaminadas por los agentes sociales en la Mesa de Negociación del Consistorio y que él no tuvo ningún papel en su elección, ya que simplemente se limitó a confirmarlas después con su rúbrica.

