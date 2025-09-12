El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Material incautado en la operación. CNP

Detenidos cinco miembros de una asociación cannábica por tráfico de drogas en Santander

Esta entidad ya fue investigada por la Policía Nacional por los mismos hechos en el verano de 2023, cuando la operación se saldó con ocho arrestados

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:53

La Policía Nacional de Cantabria ha detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, ... actividad que llevaban a cabo al abrigo de la apariencia legal que les proporcionaba una asociación cannábica ubicada en el centro de Santander.

