Detenidos cinco miembros de una asociación cannábica por tráfico de drogas en Santander

La Policía Nacional de Cantabria ha detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, ... actividad que llevaban a cabo al abrigo de la apariencia legal que les proporcionaba una asociación cannábica ubicada en el centro de Santander.

Esta misma entidad ya fue investigada por la Policía Nacional por hechos de idéntica naturaleza el 28 de junio de 2023 y como resultado fueron arrestadas ocho personas tras el registro del local.

En esta ocasión, la operación comenzó hace unos meses cuando la Jefatura Superior de la Policía Nacional recibió diversas informaciones anónimas de ciudadanos que residían en las inmediaciones del local, alertando de que este establecimiento era un punto de venta de drogas.

En ese momento, los agentes analizaron los estatutos fundacionales de la asociación y comprobaron que su fin era «terapéutico, permitiendo únicamente un consumo compartido dentro de sus instalaciones, bajo un control riguroso tanto de las cantidades como de los socios, quienes además debían de llevar un respaldo facultativo».

Ampliar Dos agentes de la Policía Nacional, junto a un perro policía, frente al local de la asociación cannábica. CNP

Según explicó este viernes la Policía Nacional en un comunicado, durante la investigación los agentes constataron la actividad ilícita de la asociación, que lejos de preservar la salud pública, constituía un punto de venta «indiscriminado» de drogas.

Para el cuerpo, la entidad, que contaba con una «muy numerosa cartera de clientes», tenía un «escaso control» sobre los destinatarios de las sustancias estupefacientes. También se comprobó que la actividad que se desarrolla en el interior del local era «única y exclusivamente» dirigida a un ánimo de lucro.

Registro del local y detenciones

La Policía Nacional, el pasado 20 de agosto, registró el establecimiento de la asociación cannábica, donde encontró marihuana, hachís, bolsas de autocierre, una báscula, un cuchillo de grandes dimensiones y una defensa.

Por todo lo anterior, los agentes detuvieron a cinco personas que ya han pasado a disposición judicial. En concreto, a tres de ellas -dos hombres y la mujer- se les acusa de estar implicados «directamente» en la actividad ilegal, mientras que los otros dos hombres figuraban como miembros de la directiva de la asociación.

El 10 de septiembre miembros del cuerpo acudieron al local de la asociación para clausurarlo provisionalmente, al constatar que era un punto de venta de drogas. Durante su estancia en la sede comprobaron que la actividad ilícita se seguía realizando, por lo que detuvieron a la responsable del lugar en ese momento. Cabe reseñar, que la arrestada fue la misma mujer que ya fue detenida el 20 de agosto, junto con el resto de los hombres.

Igualmente, durante el registro fueron intervenidas sustancias de hachís, marihuana y otros efectos. Tras ello, se decretó la clausura provisional de la asociación cannábica y la suspensión de actividades, procediéndose al precintado y cierre de este local.

Por último, la Policía Nacional, en su comunicado, destacó también que con esta operación son ya tres las asociaciones cannábicas que clausura el cuerpo tras las investigaciones realizadas por el mismo en su lucha por erradicar puntos de venta de drogas en Cantabria.