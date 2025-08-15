La Federación de Municipios de Cantabria pide un uso responsable del agua

S.Alono Santander Viernes, 15 de agosto 2025, 17:27 Comenta Compartir

La Federación de Municipios de Cantabria ha hecho un llamamiento por la necesidad de un consumo responsable del agua y ha pedido evitar «aquello no imprescindible», como el lavado de vehículos o el relleno de piscinas. La entidad hace la petición ante «la necesidad de velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos», y «dada la situación de los recursos hídricos» y la previsión de temperaturas extremas en toda Cantabria, que perdura en zonas como Campoo.

La FMC subraya que el abastecimiento «está garantizado», pero «es recomendable hacer un uso responsable para evitar futuras restricciones» en zonas de Cantabria en caso de que se prolongue en el tiempo la situación de sequía.

La escasez de agua detectada en varias localidades a consecuencia del mayor consumo al que lógicamente conduce el incremento de población durante los dos meses de verano ha obligado a siete municipios a pedir al Gobierno de Cantabria el abastecimiento a sus vecinos con el uso de camiones cisterna, que a lo largo de las últimas semanas han tenido que desplazarse hasta la Hermandad de Campo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana, Rasines, Saro y Santiurde de Toranzo