El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Federación de Municipios de Cantabria pide un uso responsable del agua

S.Alono

Santander

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:27

La Federación de Municipios de Cantabria ha hecho un llamamiento por la necesidad de un consumo responsable del agua y ha pedido evitar «aquello no imprescindible», como el lavado de vehículos o el relleno de piscinas. La entidad hace la petición ante «la necesidad de velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos», y «dada la situación de los recursos hídricos» y la previsión de temperaturas extremas en toda Cantabria, que perdura en zonas como Campoo.

La FMC subraya que el abastecimiento «está garantizado», pero «es recomendable hacer un uso responsable para evitar futuras restricciones» en zonas de Cantabria en caso de que se prolongue en el tiempo la situación de sequía.

La escasez de agua detectada en varias localidades a consecuencia del mayor consumo al que lógicamente conduce el incremento de población durante los dos meses de verano ha obligado a siete municipios a pedir al Gobierno de Cantabria el abastecimiento a sus vecinos con el uso de camiones cisterna, que a lo largo de las últimas semanas han tenido que desplazarse hasta la Hermandad de Campo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana, Rasines, Saro y Santiurde de Toranzo

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráfico en El Sardinero se puede complicar mucho el sábado por la confluencia de eventos
  2. 2

    Cantabria, en alerta roja: Tama marca la máxima con 42,6º y en Torrelavega llegan a los 39º
  3. 3

    Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente
  4. 4 Torrelavega realiza cambios en la programación de La Patrona por el calor previsto para este viernes
  5. 5 Dos octogenarias, atropelladas en las calles de Santander en media hora
  6. 6 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  7. 7 Aplazado al domingo el concurso de marmitas de Castro Urdiales
  8. 8 El alga asiática invasora deja 3.500 toneladas en las playas de Noja en seis días
  9. 9

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  10. 10

    Peio Canales ya es jugador del Racing

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Federación de Municipios de Cantabria pide un uso responsable del agua