La memoria de la Fiscalía advierte del elevado consumo de drogas blandas entre los menores de la región. DM

La Fiscalía de Cantabria percibe «desidia» entre los familiares de los jóvenes que consumen drogas blandas

En la memoria de 2024 se constata un aumento de los delitos en los menores en la comunidad, que pasan de 915 a 987 infracciones

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

La memoria anual de la Fiscalía de Cantabria, un documento en el que se aglutina todo lo relativo en materia judicial del último año, recoge ... con especial detenimiento la situación de los menores de edad en la región. La fiscal delegada de este área, Irene Ciriza, apunta hacia varios frentes. Por un lado, se registró un descenso en los delitos de tráfico de drogas, al pasar de 13 a 6, arrastrando la tendencia positiva de 2023. Pese a estas cifras, el consumo de tóxicos, especialmente las denominadas drogas blandas, permanece muy elevado y aparece unido a otras muchas infracciones penales como las lesiones, los hurtos o la violencia doméstica. Además, se percibe una «desidia» por parte de los familiares y sobre todo una «notable» banalización en el consumo de hachís y marihuana por parte de los propios menores.

