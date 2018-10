«Me merezco ganar las elecciones» Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC y presidente de Cantabria. / Javier Cotera Miguel Ángel Revilla | Presidente de Cantabria y líder del PRC «En el partido tenemos muchísimas mujeres valiosas, en el próximo Gobierno de Cantabria habrá una del PRC» GONZALO SELLERS Santander Domingo, 28 octubre 2018, 20:04

Acaba de intervenir en 'Espejo Público' para valorar la sentencia del Supremo sobre las hipotecas y sube, pensativo, al ascensor que le lleva hasta su despacho, repasando las respuestas a Susanna Griso y al juez que le han puesto enfrente para rebatirle. Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) acaba de decidir hace pocas horas que volverá a presentarse a las elecciones de Cantabria. Aseguró que no volvería a hacerlo en 2011. Pero llegó 2015 y allí estaba. Igual que lo hará en 2019. Es imposible estar a su lado sin que recite, de memoria, su agenda de una jornada que comienza siempre a las ocho de la mañana. El día que no pueda estar de sol a sol trabajando, dice, ese será el día que dejará de ser presidente de Cantabria.

-Cuando llegue la campaña electoral, el próximo mes de mayo, tendrá 76 años. ¿Cómo se encuentra de salud?

-Tengo los problemas de toda la vida. El riñón y alguna cosa más, pero me hago controles en Valdecilla cada seis meses. Acabo de hacerme uno hace muy poco y no hay nada que haya derivado en maligno. Tengo una tumoración benigna y estoy siguiendo un tratamiento, algún día tendré que operarme, pero de momento no va a más. Tengo alguna molestia, pero los médicos dicen que puedo seguir haciendo perfectamente la vida que hago. Llego aquí todos los días a las ocho de la mañana y me recorro toda Cantabria: asambleas, ferias, premios... llego un poco cansado por la noche, pero duermo bien y a la mañana siguiente aquí estoy. Puedo hacer este trabajo perfectamente.

-¿Se ve con fuerzas para aguantar toda la legislatura?

-No puedo prever que en un momento determinado me empiece a doler algo, me vaya a Valdecilla y me digan que pare. Pero, bueno, a eso estamos expuestos todos. Ahora estoy bien. De ilusión, fuerza y cabeza estoy como nunca. He ido mejorando, pero por un lado va la cabeza y por otro el físico. Tengo ideas todos los días, no paran de ocurrírseme cosas nuevas. Creo que me he adaptado bastante bien a los cambios de la sociedad. He procurado no envejecer mentalmente, al revés, cada día me considero más joven e identificado con la gente joven para hablar con ellos. Luego, claro, tengo los achaques físicos de una persona que va a cumplir los 76 años y esta muy operada ya.

-Hace cinco años dijo que nunca le íbamos a ver como Fraga, aguantando en el Gobierno con ese deterioro físico, ¿lo mantiene?

-Sí, sí, sí... me vais a seguir viendo subir al pico San Carlos, acabo de estar con albarcas en San Cipriano, en febrero tengo la marcha de la montaña, subo a la Bien Aparecida a buen ritmo... yo de usar cachava nada, es más, voy en albarcas y con un palo a las romerías. El otro día he subido andando desde Carmona hasta Puentenansa a la feria. Pero si mañana me dicen que me sacrifique y me vaya para que se termine el AVE, yo me largo, que no lo dude nadie. Por Cantabria claro que me vendo. Entonces sí que podré decir que hemos cumplido con todo. Cantabria no necesitaría casi ni Gobierno. Con un tren como ese, La Pasiega y dos minas en el Besaya, gobierna aquí hasta Pepe Blanco. La región iría sola.

-¿Para tomar la decisión de volver a presentarse le ha ayudado la crisis profunda que vive el PP cántabro y la posibilidad real de ganar por primera vez las elecciones?

-No, no ha sido eso. Mire, llega un momento en la vida en que ya no dependes de ti mismo ni de la familia. En mi caso, que tengo una vida pública, es así. En casa me han presionado para que lo deje, sobre todo mi mujer, que me conoce muy bien y me pregunta si de verdad merece la pena volver a presentarse. Mi hija pequeña también me pide por favor que no repita.

-Creía que su hija, que ha reconocido cierta vocación política, le iba a empujar para seguir...

-Es verdad que ella está en las juventudes del partido, pero cree que con la edad que tengo... Le apetecería muchísimo que pudiéramos irnos de vacaciones 15 días, los fines de semana... Y otra cosa muy importante que ha influido para presentarme a la reelección es la presión de la gente del partido. He liado a muchísima gente desde que en 1976 fundé este partido, he cambiado su vida, y no puedo dejarles así. No os podéis imaginar la presión de todos. De los diputados, del Ejecutivo, de los alcaldes... Me dicen que estoy bien, que tengo que hacer el esfuerzo para ganar esta vez, que lo haga por el partido. Hay unanimidad para que me presente. Me consideran una referencia porque he dedicado mi vida a esto, ya estaba cuando éramos una provincia de Castilla y cuando nos convertimos en autonomía, hemos gobernado y lo hemos hecho bastante bien, hemos dado estabilidad a la región e imagen exterior.

-¿Esa presión de todos para que se presente es porque no hay nadie preparado para sucederle?

-Sí, hombre, sí, ¿cómo no va a haber nadie? Hay una gente extraordinaria, pero ellos saben que aporto un plus de votos. No nos engañemos, un líder en un partido es importante para la organización. No todos tenemos el mismo carisma. Aquí hay gente maravillosa pero que en la calle no tiene popularidad, y yo soy una persona muy conocida y, en general, querida, no tengo ningún problema en la calle. Seguro que hay gente que no me puede ni ver, pero tampoco me lo dicen, y eso lo agradezco muchísimo. Nadie me ha insultado nunca. Sería terrible ir con la familia por la calle y que te insulten. Eso no me ha pasado nunca.

-¿Le gusta tanto la política que no puede estar sin ella?

-No, ahora me hubiera apetecido haberme dedicado a escribir otro libro, atender las cientos de cartas que llegan de toda España, ir a programas de televisión... Me invitan a celebrar conferencias pagadas por todas partes, aunque yo nunca he cobrado nada. En Benidorm, en Tenerife... donde voy lleno hasta arriba.

-Entonces, si se presenta es que piensa que algo le queda por hacer después de 20 años en el Gobierno.

-Hay varios objetivos. El primero, ganar las elecciones. Una medallita que, honestamente, creo que me merezco. He dedicado la vida a esto, puedo haber cometido errores, pero jamás he robado nada, he defendido Cantabria a capa y espada. La quiero. Segundo, me gustaría ver el AVE casi acabado. He luchado por muchas comunicaciones en la región, pero queda el puñetero tren. Quiero estar en el Gobierno para atornillar al Estado y verlo acabado o casi acabado. Y tercero, para avanzar en ese cambio de modelo productivo y no depender sólo del turismo de verano. Hay que recuperar la industria como seña de identidad y para eso hay dos proyectos claves que sacar adelante. La Pasiega, que ya está todo preparado para ponerla en marcha el año que viene, y los proyectos mineros para Torrelavega.

-¿Se siente más querido fuera que en casa?

-No, igual, pero hay una razón lógica por la que me quieren más fuera. En esos territorios no me presento a las elecciones. En Asturias no puedo ni andar por la calle de lo que me para la gente, pero si un día me presento allí los partidos empezarían a movilizar a sus militantes para meterme caña. Allí ahora no soy rival. En Euskadi voy por la calle y es impresionante. El otro día fui a San Sebastián y toda la gente me llamaba lehendakari. Pero, claro, allí no soy rival político. Aquí tengo al PSOE, al PP, a Ciudadanos, a Podemos, a IU... Pero tampoco es que aquí me quieran menos, creo que valoran lo que he aportado a Cantabria todos estos años, me he entregado en cuerpo y alma a esta región, no he hecho otra cosa en mi vida.

-Su principal herencia va a ser el PRC. ¿Ha pensado en qué manos quiere dejarlo? ¿Sabe el nombre o el perfil de la persona que le sucederá?

-Habrá que abrir una etapa de reflexión tras las elecciones. Hay que empezar a trabajar ya para intentar consensuar un perfil. Debería ser una persona, mujer u hombre, da lo mismo, que estuviera entre los 40 y los 60 años, con tiempo por delante para liderar. Lo mío es una cosa excepcional. Me presento con mi edad porque hay diferencia entre ir yo y otra persona. Hay una oportunidad real de ganar las elecciones y, de momento, es el único objetivo no conseguido por el PRC. Jamás he dicho que fuéramos a ganar las elecciones, aunque ahora sí lo digo.

-¿Y cual es ese perfil de su sucesor?

-La primera condición es que sea una persona honrada en la gestión. Y que haga una defensa a tope de Cantabria. Es nuestra seña de identidad. Los otros partidos están más sujetos a lo que les digan desde Madrid.

-En el último año todos los partidos de la región, menos el PRC, han sufrido fuertes crisis y enfrentamientos internos. ¿Teme que le pase al suyo cuando ya no esté?

-Claro que puede llegar a pasar, pero estaré muy vigilante para que no suceda. Si eso ocurriera me obligarían a irme de aquí.

-¿De Cantabria?

-Sí, no podría soportar que algo a lo que he dedicado toda mi vida quedase hecho unos zorros. No podría soportarlo por más que hiciera abstracción de leer los periódicos, de ver la televisión... sería muy duro ver así una organización donde siempre he dejado claro que hay que apoyar de forma unánime al que se elija por votación. Podemos discutir entre nosotros internamente, pero si se elige a uno hay que ir con él hasta el final. Y si no gusta ese, se hace un Congreso, se presenta otro con el 20% de las firmas y se le quita. Pero mientras tanto, unidad, unidad y unidad. ¿Cómo pueden algunos partidos decirle a la gente que van a arreglar sus problemas si no saben solucionar los suyos? Si en casa tienes un barullo familiar, no puedes salir a la calle a predicar la concordia. No tienes autoridad moral. Estoy alucinado de cómo compañeros de otros partidos hablan los unos de los otros. ¡Si hasta se graban las conversaciones! Yo no votaría a un partido que sé que entre ellos no se soportan. No sé si en el PRC hay alguien que no me pueda ni ver, pero por lo menos no lo ha expresado públicamente.

-No se atreven.

-No lo sé, pero podrían decirlo en privado y llegarme un rumor... pero no, se acepta el liderazgo, que es una condición básica del sistema democrático, y cada cuatro años se renueva o no. El partido va con un bagaje, con un activo impresionante, que es la unidad en torno a un secretario general y sin fisuras.

-¿Qué protagonismo van a tener las mujeres en el PRC de 2019? Históricamente nunca han tenido papeles relevantes.

-Confío en muchísimas mujeres del partido. En el próximo Gobierno de Cantabria habrá mujeres del PRC.

-Sería la primera vez.

-Sí, pero tampoco hemos tenido tanta presencia...

-¿Puede citar alguna de esas mujeres destacadas del partido?

-Allí en el Parlamento hay muchas importantes. Y no digamos nada de la secretaria de organización, Paula Fernández, que es una máquina. La que lleva el partido es ella. Es una mujer extraordinaria. Hay muchas.

-También ha anunciado que Educación estará en manos del PRC si gobierna, ¿no le ha gustado como lo ha gestionado el PSOE?

-Bueno, lo hubiéramos hecho de otra manera.

-¿Puede darse un escenario de gobierno en solitario del PRC o buscarán un socio?

-No es bueno estar solo. Soy partidario de tener una mayoría lógica. No me gustaría gobernar en minoría. Es muy complicada la situación en la que está Pedro Sánchez, todas las mañanas pensando a ver a quién llamar para negociar. Lo lógico sería una coalición con alguien en sintonía, que se comprometa a sacar adelante un programa para Cantabria, que no tenga inestabilidad, que sea serio. Es lo que más valoro de mi paso por la política: haber convertido a Cantabria en una referencia de estabilidad.

-Muchas condiciones, ¿qué partido las cumple ahora?

-Que no lo cumplan ahora me interesa menos que cuando llegue el momento firmen un papel en el que se comprometan a hacerlo.

-Usted siempre dice que firma acuerdos con las personas antes que con las siglas, y las personas en el PSOE, su socio tradicional, han cambiado. ¿Existe la misma afinidad?

-Sí, creo más en las personas que en los partidos, tengo amigos y conozco gente buenísima en todos, y hay otros con los que me cuesta sentarme a negociar cualquier cosa porque no piensan como yo, no tienen las mismas ideas ni la ética que exijo a un político. Por ejemplo, al expresidente José Joaquín Martínez Sieso le considero un caballero, un señor. El propio Díaz de Entresotos, aunque no tenía grandes cualidades, era buena persona. En el PP he encontrado gente extraordinaria, pero luego he visto una degradación personal que no me ha gustado.

-¿Se refiere a la época de Ignacio Diego o también al equipo actual de María José Sáenz de Buruaga?

-Pues entre los que están con ella he visto a alguno que sigue esa misma línea de agresividad, de faltar a los demás, nerviosos, alterados... Y, por otro lado, he conocido a gente valiosísima en el PSOE cuando he estado de socios con ellos, como la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, o Eva Díaz Tezanos.

-Pero esas personas no forman parte del nuevo PSOE, con el que va a tener que hablar en 2019.

-Bueno, veremos a ver por donde despuntan. A lo mejor Zuloaga piensa que puede formar Gobierno con Podemos, por ahí parece que van los tiros... Los que cumplen o no cumplen los pactos son las personas, y no creo que en Cantabria sea complicado llegar a unos acuerdos mínimos. ¿Puede haber alguien que no quiera un polígono al lado del Puerto, en una zona que no vale para nada ahora?

-¿El balance de legislatura con ellos, entonces, es bueno?

-Mire, en España se crecía al 1,2% mientras nosotros lo hacíamos al 0,2%. La época de Diego y el PP nos llevó al desastre. Empezó el 2016 y Cantabria comenzó a subir por encima de España. Ese es el dato del PIB. Incuestionable. Cantabria iba al desastre y empezamos a remontar. Ahora la proyección nos señala como la comunidad que más va a crecer. Esa es nuestra gestión.

-Con 80 años, en 2022, ¿se va a volver a presentar?

-No, no, no... entonces sería ya una cosa para reportaje de National Geographic. No me va a ver nadie con una muleta ni con un sonotone ni con un catalejo. Sería de risa, vendrían de peregrinación a verme. Batiría el récord de Mao Tse Tung y de Fidel Castro. No me va a ayudar nadie a subir o bajar de un estrado ni a entrar a un coche. Sería algo de estudio patológico.