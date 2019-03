Luz verde a 31 millones para que los ayuntamientos contraten parados Revilla preside el primer consejo de Gobierno con Gochicoa como consejero. De izquierda a derecha, Francisco Martín, Francisco Fernández Mañanes, Eva Díaz Tezanos, Miguel Ángel Revilla, José Luis Gochicoa, Juan José Sota, Jesús Oria y Luisa Real. / DM . Cantabria El nuevo consejero, José Luis Gochicoa, que sustituye a José María Mazón en Obras Públicas y Vivienda, ha intervenido por primera vez en el Consejo de Gobierno semanal SUSANA ECHEVARRÍA Santander Jueves, 28 marzo 2019, 12:55

El Gobierno de Cantabria ha dado luz verde a casi 31 millones de euros, que se repartirán entre las entidades locales de la comunidad para la contratación de personas desempleadas, que ejecutarán proyectos de obras y servicios de interés general y social en sus respectivos municipios. En su reunión de esta semana, en la que ha debutado el nuevo consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (sustituto de José María Mazón), el Ejecutivo también ha autorizado realizar un acuerdo para contratar los servicios de acompañamiento y apoyo en colegios públicos de Cantabria, por valor de 4.719.772 euros.

La concesión de las ayudas para que los ayuntamientos cántabros contraten a parados para la realización de obras y servicios, por importe de 30.992.800 euros, ha sido la principal medida tomada este jueves en la reunión semanal del Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla. Estas ayudas, convocadas por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, están destinadas a ofrecer una oportunidad de empleo especialmente a aquellas personas en paro que se encuentren con mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo.

El consejero Sota ha precisado que, de un total adjudicado de 30.992.800 euros, se destinarán 13.496.000 euros a la contratación de desempleados en general, 13.498.700 a la de parados de larga duración y los 3.998.100 euros restantes a la jóvenes en el marco de la Garantía Juvenil. Las subvenciones para la contratación de personas desempleadas en general y de larga duración (en total, casi 27 millones de euros) están cofinanciadas por el Ministerio de Trabajo y las de contratación de jóvenes, al 91,89 por ciento, por la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo.

La convocatoria fue aprobada en enero y su dotación se ha agotado, superando los 40 millones de euros el importe total de las solicitudes presentadas por 101 municipios y 18 mancomunidades. Alrededor de 3.000 personas se podrán beneficiar de las contrataciones que realizarán durante los próximos meses las entidades locales de Cantabria.

Cada municipio o mancomunidad presentará los proyectos junto con la correspondiente oferta de empleo en la oficina de empleo que les corresponda.

Los proyectos definirán los trabajos a realizar y el perfil de los trabajadores. De acuerdo con esa información, las oficinas de empleo harán una preselección de candidatos, que serán los que participen en la selección final que realizarán las entidades locales, aunque si estas lo deciden así el proceso de selección será efectuado íntegramente por las oficinas de empleo.

Sota ha enfatizado que en ningún caso se permitirá seleccionar en base a una entrevista, ni tampoco puntuar la experiencia, dado que el programa pretende «dar experiencia a quien no la tiene o a quien hace mucho tiempo que lleva fuera del mercado de trabajo».

Los proyectos, así como los contratos realizados, tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de seis, salvo los de jóvenes beneficiarias de Garantía Juvenil, que deberán tener duración de seis meses.

Los plazos de ejecución de cada proyecto de obra o servicio no podrán superar los seis meses desde el inicio del contrato de la primera de las personas contratadas para el proyecto, que deberá comenzar no antes del 1 de mayo de este año y finalizar no más tarde del 31 de enero de 2020.

Las entidades locales deberán facilitar a las personas contratadas que reciban información profesional, orientación o formación durante la vigencia de los contratos subvencionados.

La asistencia a las sesiones será obligatoria para todo el personal contratado, desarrollándose, en todo caso, dentro del horario de trabajo.

Educación

El Gobierno también ha aprobado una aportación de 1.035.704 euros destinada a la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria para financiar en 2019 sus actividades, tanto en el ámbito de resolución extrajudicial de conflictos, como en lo que respecta a las relaciones laborales.

Y de igual manera se ha probado el Decreto que fija el Programa Anual de Estadística de 2019 en el marco del Plan Estadístico 2017-2020.

En lo que se refiere a Educación, la Consejería ha Autorizado la contratación de los servicios de acompañamiento y apoyo en centros educativos públicos de Cantabria. Por un lado, una inversión de 2.879.049 se destinará al acompañamiento, refuerzo y apoyo escolar en periodo lectivo al alumnado de 5º y 6º de Primaria con el objetivo de detectar y solucionar los problemas de retraso escolar que puedan presentar los alumnos. Por otro, una inversión de 1.840.723 euros se dirigirá a estudiantes de 1º y 2º de ESO, excepcionalmente a 3º con el objetivo de prestar una mayor dedicación a los alumnos con dificultades de aprendizaje para posibilitar que sus resultados académicos sean adecuados a sus capacidades.

Política Social

El Ejecutivo ha aprobado el Decreto por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de la Comunidad Autónoma con el objetivo fundamental de facilitar el ejercicio de su derecho a relacionarse con la persona progenitora no custodia y otras integrantes de su familia, contando con un equipo profesional especializado y siempre teniendo en cuenta el principio del superior interés del niño, niña o adolescente.

El Gobierno ha aprobado una aportación de 369.397 euros a MARE para financiar sus gastos en la adaptación de los puntos limpios para la reutilización de voluminosos, así como el mantenimiento de espacios como el Pozo Santa Amelia, el entorno del Observatorio de La Lora y el Parque de La Viesca, declarado Área Natural de Especial Interés.

Sanidad

Por último, Sanidad ha aprobado el Decreto por el que se acepta la cesión gratuita de uso, por 3 años, a favor del Servicio Cántabro de Salud, de un equipo de endoscopias (6 componentes) ofrecido por la empresa Boston Scientific Ibérica con destino al Servicio de Digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

La consejera informó de la adjudicación de contratos por valor de 336.253 euros para el suministro de material de oftalmología y de prótesis de rodilla para el Hospital Sierrallana y para los trabajos técnicos para el soporte, mantenimiento, actualización y adaptación del aplicativo Sagitario de gestión de la Incapacidad Temporal.