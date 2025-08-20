El Gobierno lamenta el fallecimiento de Ealo de Sá, una «figura clave» en la defensa de la cultura y el patrimonio
La Consejería de Cultura resalta su legado como referente en la divulgación e investigación artística
Santander
Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:26
El Gobierno de Cantabria ha expresado su pesar por el fallecimiento de la investigadora y escritora María Ealo de Sá, a los 95 años, trasladando sus condolencias a familiares y allegados en un comunicado oficial. El Ejecutivo ha destacado la relevancia de Ealo de Sá como «figura clave en la defensa de la cultura y el patrimonio de la comunidad autónoma», una labor que, según ha subrayado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha trascendido «más allá de nuestras fronteras».
El consejero ha señalado que con su pérdida Cantabria despide «a una de sus más ilustres investigadoras, cuya dedicación científica y divulgativa constituye un testimonio perdurable de pasión y compromiso con el arte y la historia». El Gobierno cántabro ha querido reconocer también su trayectoria vinculada a la difusión del conocimiento y a la promoción internacional de la región, recordando que en 2020 recibió el premio 'Estela de Oro de las Letras', el máximo galardón otorgado por la Sociedad Cántabra de Escritores.
