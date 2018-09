Tezanos asegura que el agua de todas las playas cántabras es «apta para el baño» Playa de Marzán, en Cuchía, donde habitualmente aparecen espumas. Al fondo, playa de la Concha de Suances.. / Sane La vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente afirma que la calidad se encuentra «en buen estado» tras las últimas denuncias por vertidos en Mogro, Cuchía, Loredo, Ajo y Santander DM . Santander Lunes, 3 septiembre 2018, 14:05

La calidad del agua en todo el litoral cántabro se encuentra «en buen estado», ha asegurado la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos. El agua de «todas» las playas es apto para el baño, ha garantizado tras destacar que el 87% de las aguas residuales se depuran tres puntos más que la media española y uno menos que en el conjunto europeo.

La también consejera de Medio Ambiente ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha llamado a la «prudencia» y «responsabilidad» para no generar alarma con denuncias «infundadas» sobre «vertidos que no existen». Se ha referido así a recientes avisos ante la presencia de espumas en varios arenales cántabros, como en Suances y Cuchía (Miengo), y que no tienen «ninguna relación» con vertidos, sino que se forman por la fermentación de materia orgánica y que no suponen alteración alguna para la calidad de las aguas.

En cuanto a los tres vertidos denunciados recientemente en las playas de Usil (Mogro, en el municipio de Miengo), Loredo (en el río Castanedo que desemboca en este punto, en Ribamontán al Mar) y Ajo (en el arroyo La Bandera, en Bareyo), la también titular de Investigación, Universidades y Política Social ha admitido que son «negativos» y hay que «corregirlo», pero ha apuntado que el volumen es «escaso» y no ha tenido influencia «significativa» en las playas afectadas y para el baño en el mismo. Durante este tiempo, el grupo de vigílancia Centinelas ha detectados vertidos en Santander.