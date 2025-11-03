El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La Gran Recogida del Banco de Alimentos se celebrará los días 7 y 8

Dos centenares de supermercados cántabros servirán de punto de entrega gracias a la participación de más de 700 voluntarios

H. R.

Santander.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El Banco de Alimentos llevará a cabo el viernes y el sábado, días 7 y 8 de noviembre, su mayor campaña anual, la Gran Recogida, ... en la que se coordinará a los 54 centros que tiene la organización en toda España. En el caso de Cantabria, el objetivo es reunir 100.000 kilos de comida y 100.000 euros (la cantidad el pasado año fue de 85.000 kilos y 85.000 euros). Todo para atender las necesidades de 9.000 usuarios durante, aproximadamente, cuatro meses.

