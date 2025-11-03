La Gran Recogida del Banco de Alimentos se celebrará los días 7 y 8

El Banco de Alimentos llevará a cabo el viernes y el sábado, días 7 y 8 de noviembre, su mayor campaña anual, la Gran Recogida, ... en la que se coordinará a los 54 centros que tiene la organización en toda España. En el caso de Cantabria, el objetivo es reunir 100.000 kilos de comida y 100.000 euros (la cantidad el pasado año fue de 85.000 kilos y 85.000 euros). Todo para atender las necesidades de 9.000 usuarios durante, aproximadamente, cuatro meses.

Concretamente, en la campaña colaborarán 200 supermercados de la región, en los que habrá más de 700 voluntarios que se instalarán durante los días de campaña en los puntos de recogida habilitados para cumplir con las labores de difusión e información del proyecto y de organización de los alimentos recogidos.

Así lo ha explicado la presidenta del Banco de Alimentos de Cantabria, Gema Díaz, que incide en que la campaña pretende, además de abastecer las estanterías de la entidad para los más necesitados, obtener aportaciones económicas, un modelo que se estrenó tras la pandemia y que facilita el control de caducidades y la adquisición de productos según las necesidades.

Díaz no deja pasar la oportunidad de agradecer la labor «importantísima y fundamental» de los voluntarios, ya que la entidad en Cantabria solo cuenta con tres personas contratadas, aunque apunta que el número de voluntarios que el Banco de Alimentos tiene como objetivo conseguir es de 1.000 personas.

Los beneficiarios de esta campaña son todo tipo de familias, desde monoparentales, con varios niños o matrimonios de personas mayores, y tanto de España como de fuera del país.