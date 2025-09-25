El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Agentes de la Guardia Civil, en el paso a nivel de Mar, donde se ha producido el accidente. DM

Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco

La joven ha sido trasladada al Hospital Valdecilla consciente y se encuentra «estable dentro de la gravedad»

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:21

Una mujer de 27 años ha resultado herida esta mañana, pasadas las diez y veinte, tras ser golpeada por un tren de cercanías en el ... paso a nivel de Mar, en Polanco. Según los testigos, la joven cruzó la vía con las barreras bajadas y cuando los indicadores estaban operativos prohibiendo el paso por la cercanía del tren. «El tren le ha golpeado de refilón, por lo que parece, pero la chica ha salido despedida unos metros y después se ha dado en la cabeza con una columna, porque tenía una brecha», señala Gloria Rodríguez, que asistió a todo el suceso porque vive sobre el paso a nivel.

