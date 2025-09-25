Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco La joven ha sido trasladada al Hospital Valdecilla consciente y se encuentra «estable dentro de la gravedad»

Agentes de la Guardia Civil, en el paso a nivel de Mar, donde se ha producido el accidente.

José Carlos Rojo Santander Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:21

Una mujer de 27 años ha resultado herida esta mañana, pasadas las diez y veinte, tras ser golpeada por un tren de cercanías en el ... paso a nivel de Mar, en Polanco. Según los testigos, la joven cruzó la vía con las barreras bajadas y cuando los indicadores estaban operativos prohibiendo el paso por la cercanía del tren. «El tren le ha golpeado de refilón, por lo que parece, pero la chica ha salido despedida unos metros y después se ha dado en la cabeza con una columna, porque tenía una brecha», señala Gloria Rodríguez, que asistió a todo el suceso porque vive sobre el paso a nivel.

Hasta el lugar se desplazaron los sanitarios del 061 y agentes de la Guardia Civil. «La chica estaba consciente y respondía al nombre. Decían que se encontraba bien dentro de la gravedad», señala esta vecina. Quien estaba más afectado era el maquinista, que dijo haberla visto «cruzar despistada», que frenó la máquina pero no pudo evitar impactar con ella. El bolso y el teléfono móvil de la chica salieron despedidos y se encontraban a varios metros del lugar donde sucedió el impacto.

