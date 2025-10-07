El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Helicóptero regional desplazado hasta el lugar del accidente. 112 Cantabria

Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo

El joven, vecino de Los Corrales, fue atendido en el lugar y evacuado en helicóptero hasta Valdecilla con politraumatismo severo

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 21:31

Comenta

Un motorista, de 25 años y vecino de Los Corrales de Buelna, ha resultado herido grave este martes por la tarde tras sufrir una caída ... en el kilómetro 100 de la N-623, a su paso por el puerto del Escudo, concretamente en la localidad de San Miguel de Luena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  3. 3

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  4. 4

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  5. 5

    Una detenida por robar en un supermercado de Santander y pegar a una empleada que le llamó la atención
  6. 6 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  7. 7

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales
  8. 8

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  9. 9 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  10. 10 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja cuatro desaparecidos y tres heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo

Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo