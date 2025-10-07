Herido grave un motorista de 25 años tras una caída en el Escudo

Un motorista, de 25 años y vecino de Los Corrales de Buelna, ha resultado herido grave este martes por la tarde tras sufrir una caída ... en el kilómetro 100 de la N-623, a su paso por el puerto del Escudo, concretamente en la localidad de San Miguel de Luena.

El joven fue atendido en el lugar por los distintos servicios de emergencias y fue evacuado al Hospital de Valdecilla en el helicóptero del Gobierno regional con diagnóstico de politraumatismo severo.

Según informó este martes el Ejecutivo autonómico, el 112 movilizó a la escena de los hechos a bomberos del Gobierno, Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y equipo de rescate helitransportado, tras haber recibido el aviso del suceso pasadas las 18.00 horas.

Una ambulancia que acudió a otro accidente de moto en las inmediaciones tuvo que parar de atender al otro herido, para desplazarse «por consideración de mayor gravedad» a prestar sus servicios al joven de Los Corrales de Buelna. A la llegada del personal facultativo, los bomberos ya habían desmontado el guardarrail para facilitar el trabajo del equipo sanitario y liberar al afectado.

Con el helicóptero del 112 ya presente, los efectivos desplazados a esta operación, a los que se sumó también una ambulancia de Cruz Roja que transitaba por la vía, estabilizaron e inmovilizaron al herido para su porteo hasta la aeronave. Tras ello,el joven fue evacuado, bajo supervisión facultativa, al aeropuerto Seve Ballesteros, donde esperaba una ambulancia del 061 que le trasladó hasta el Hospital de Valdecilla.

Este accidente ha tenido lugar tras una racha negra el último mes en las carreteras cántabras, con otros tres sucesos de gravedad con motoristas involucrados en Merulo, en el desfiladero de La Hermida y en el puerto de Alisas.