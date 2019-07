La humanización tiene su recompensa 'Valde' y 'Cilla', las dos mascotas del Hospital Valdecilla. / DM 'New Medical Economics' elige como finalista el proyecto Buscando Sonrisas en Valdecilla LAURA FONQUERNIE Santander Martes, 30 julio 2019, 08:00

Decía Charles Chaplin que un día sin una sonrisa era un día perdido. Pero hay lugares en los que no siempre es fácil lucirla cada mañana. Como en un hospital. Por eso hay personas que deciden dedicarse a facilitar que así sea. La asociación Buscando Sonrisas trabaja desde hace tres años en la humanización del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander. El proyecto, que aún tiene recorrido porque «quedan cosas por hacer», explica Nacho Quijano, presidente de la Asociación Buscando Sonrisas, recibe ahora un reconocimiento. La revista New Medical Economics lo ha elegido como finalista en la categoría de 'Mejor proyecto de humanización hospitalario en España'. Se puede votar en la web de la revista en la categoría nueve.

Aunque los premios no forman parte de la lista de prioridades de esta asociación, ellos lo reciben «con orgullo y satisfacción», dice Quijano. Y, sobre todo, agradecidos por «el trabajo que los voluntarios hacen cada día». Quijano insiste en destacar que «sin su labor no sería posible sacar un proyecto así adelante». Igualmente importante es que quien dirige «crea decididamente en iniciativas como esta porque apuestan por ellas». La humanización del hospital «no se podría hacer si no fuera por la enorme sensibilidad del equipo directivo», insiste el presidente.

Como asociación cántabra desarrollan todos sus trabajos en la región, que es también parte destacada. «Sin el apoyo de la sociedad de Cantabria tampoco sería posible». Porque para poder llevar a cabo las ideas se necesita inversión y apoyo económico. «Somos cien por cien privados», señala Quijano.

«Sin los voluntarios y la sensibilidad del equipo directivo, este proyecto no sería posible» Nacho Quijano | Asociación Buscando Sonrisas

Los objetivos del plan son «adecuar los espacios para hacer que las estancias sean más agradables y acompañar a los enfermos». No es lo mismo caminar por unos pasillos asépticos que hacer ese recorrido con mensajes tranquilizadores. Y más si estos llegan de dos mascotas como 'Valde' y 'Cilla'. Los dos personajes son parte del proyecto. Su función consiste en acompañar a los niños enfermos, quitarles los miedos y entretenerlos. «Cuando saben lo que se les va a hacer de forma natural, es más fácil para ellos y facilita la labor de los profesionales».

El proyecto comenzó «hace un par de años con la construcción de un parque infantil para los niños ingresados», explica Quijano. Ahora también cuenta con talleres bajo el nombre: 'Buscando curar con sonrisas'. En ellos jóvenes voluntarios acompañan varios días a la semana a los pequeños «para hacer que su estancia sea menos traumática». Porque el estado de ánimo de una persona influye. «No pretendemos curar, pero la buena disposición hace que el proceso curativo mejore». Es justo ahí donde «nosotros ponemos nuestro granito de arena», resume.

En la mayoría de los hospitales «ya se tiene claro que humanizar hace que el estado de ánimo del paciente sea mejor». No consiste en buscar un sustituto al tratamiento sino «potenciar o intentar acelerar el proceso», concluye Quijano.