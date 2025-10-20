El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de archivo de un maquinista de tren en la línea que transcurre entre Santander y Bilbao. PEDRO URRESTI

El impacto ambiental del tren a Bilbao se decanta ligeramente por el trazado que sólo para en Castro

La alternativa C1 obtiene una leve ventaja respecto a la A1, que se detiene también en Colindres, ya que no atraviesa el Parque Natural de las Marismas de Santoña

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

La alternativa de trazado del tren a Bilbao con una única parada en Castro Urdiales, la denominada C1, está ligeramente mejor valorada que la ... que además contempla una estación en Colindres, cerca de Laredo. El motivo, en síntesis, es que la primera no atraviesa el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, uno de los grandes escollos de la futura línea ferroviaria. Así lo determina el informe de impacto ambiental que está incluido dentro del estudio informativo del tren mixto rápido a la capital vizcaína que la semana pasada remitió el Ministerio de Transportes al Gobierno regional -al que también ha tenido acceso completo El Diario Montañés-. Según estima la amplísima documentación -más de 700 páginas-, el recorrido C1 obtiene una puntuación de 5,40 frente al 5,28 del A1.

