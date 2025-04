Incertidumbre y caos en las estaciones de tren y autobús de Santander

Lucio V. Del Campo Santander Lunes, 28 de abril 2025, 16:25 Comenta Compartir

En las estaciones de tren y autobús de Santander el apagón se ha vivido con una «total confusión». «No sé lo que ha pasado, pero tengo bastante miedo», decía una señora que se encontraba a la espera de un transporte a El Diario Montañés, que ha preferido no dar su nombre «por los propios nervios». En la estación hay miles de historias personales, que en el día de hoy, se está viviendo bajo un solo pensamiento «qué está pasando». Desde Renfe y Adif no pueden aclarar la situación, porque están «a la espera». «Se ha caído todo y no podemos ofrecer nada a ningún clientes. Acaba de pasar y no sabemos nada», apuntan desde Adif a las 13.10 horas, mientras que en Renfe, estación que une las cercanías de Cantabria, han preferido no hacer declaraciones al respecto. En la estación de autobuses de Santander el caos es absoluto. Hay muchas colas de gente intentando coger un transporte para ir a su destino, ya que los trenes se han paralizado. También se ven carreras por los pasillos de la estación, conversaciones entre personas que no se conocen y desconocimiento ante lo ocurrido. Todas con un mismo rostro, el de la preocupación, por lo que está pasando.

A Juan Camaño y Ana Ferreres les ha cogido el apagón saliendo del hotel. Ambos, que estaban en Santander tras terminar el Camino De Santiago, pretendían coger un tren para hacer en escala en Madrid y finalmente llegar a Valencia. Justamente, desde el Levante les preguntaron cómo estaban y si habían corrido riesgo. «El tren era a las 14.00 horas y el avión a Valencia a las 21.00. Creo que no llegamos», dijo Camaño. Por su parte, en las cercanías de Cantabria, 23 alumnos del Colegio José María de Pereda, de Torrelavega y los tres profesores que acompañaban han estado esperando sin éxito un tren para ir a la capital del Besaya. «Estamos pendientes de lo que nos digan desde la dirección del centro», dice uno de los profesores este periódico, mientras explicaba que estaban en Santander porque habían ido a visitar el Centro Botín. Por su parte, en la estación de autobuses, Macarena Cuesta, que viajaba a Torrelavega se ha puesto en la cola de Reinosa porque «hay menos gente y así igual puedo irme antes». Según cuenta, estaba en el trabajo y «de repente se apagó todo», pese al apagón asegura estar «completamente tranquila». «Lo que pase, va a pasar igual», añade.Ibon Ortega es un vecino de Torrelavega que estudia en la Universidad de Cantabria. Según cuenta, suele ir venir a Santander en tren, por eso se encontraba en la estación de Renfe cuando sucedió el apagón. Ortega, que afirma tener la opción de coger un bus para ir a la capital del Besaya, relata que estaba en la universidad «cuando de repente se apagó todo». «Pensé que era un apagón que afectaba únicamente a la biblioteca, pero luego salí y vi todos los semáforos apagados», dice. Situación contraria la que ha vivido Julio Gutiérrez, quien se encontraba en la estación de adif para coger un tren. «El apagón me pilló en casa. Estaba viendo la tele y de repente se fue la luz», señala a El Diario, este vecino de Maliaño, quien «no tiene prisa para coger el tren».

La estación de autobuses se ha convertido este lunes en el epicentro de la incidencia al ser el único servicio que «funciona correctamente, pero con algunos problemas debido al apagón». La cola es un mar de gente y gente que busca «una solución o una alternativa». Jesús Vázquez, que pretende coger un bus hacia Reinosa, cuenta que ha venido hoy en avión desde Mallorca, su lugar de residencia. «Menos mal que me ha cogido el apagón ya en tierra, llega a ser en las alturas y…», dice Vázquez, para después añadir que «hemos tenido suerte porque sucedió todo una vez aterrizado». «Mi primera opción era un tren, pero cómo no funcionan, tuve que venir a la estación de autobuses a ver si aquí logro coger algo». Lo va a tener difícil, pues sobre las 3:00 de la tarde la estación de autobuses era un hervidero de gente. Personas que se van de viaje, otras que salen del trabajo o de su centro de estudios… un ajetreo que cada vez va a más.

La misma escena se vive en los aledaños de la estación, donde las personas se amontonan esperando a buses con destino a Maliaño, Astillero o Liencres, entre otros puntos regionales. «A ver si no toca esperar mucho, que esto está hasta arriba de gente», se escuchaba entre la multitud.

Los que no han parado han sido los taxistas de las zonas próximas a las estaciones de tren y bus. «Lo siento. Tengo muchísima fila y hay muchos clientes, no puedo pararme», se justificaba un conductor ante la imposibilidad de entender a este medio, para después señalar que está cobrando únicamente en efectivo. Según cuenta Gabriela Sáenz, que estaba haciendo fila en una cola improvisada frente a la estación de autobuses, venía de Logroño «cargada de maletas» y al no estar el tren operativo está esperando un taxi. «Hay que esperar y hacer cola, no queda otra», apostillaba la riojana.