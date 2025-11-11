Indignación entre los médicos por las «inadmisibles» y «falsas» acusaciones de Raúl Pesquera

Las reacciones estaban aseguradas. El discurso que ayer pronunció el exconsejero socialista de Sanidad, Raúl Pesquera, en el Parlamento de Cantabria, ha generado una oleada ... de «indignación» entre sus compañeros médicos, después de que les acusara de «pedir reducciones de jornada por motivos familiares en la sanidad pública para trabajar en la privada», de un lado, y de asegurar que en la Unidad de Salud Mental se da «mal trato a los pacientes». Esto último, sumado a las altas demoras de la especialidad, «aboca a los pacientes a las consultas privadas», sentenció. «Vienen llorando a nuestras consultas en Primaria y les mandamos a la privada. Cuesta decirlo, pero esta es la realidad que vivimos», lamentó el parlamentario socialista. El tema de debate era la situación de las listas de espera de Psiquiatría –hay 2.249 personas pendientes de una primera consulta en las Unidades de Salud Mental del SCS–, pero el diputado quiso cargar tanto las tintas contra el consejero de Salud, César Pascual, que parece que se pasó de frenada.

Desde CSIF Sanidad Cantabria le exigen «una rectificación pública inmediata por las declaraciones ofensivas y absolutamente inadmisibles contra los profesionales médicos», tras cuestionar el uso legítimo de las reducciones de jornada, «utilizando de nuevo a los profesionales sanitarios como arma política», y piden «el fin de los ataques injustificados a un colectivo que sostiene día a día la sanidad pública con su trabajo, profesionalidad y compromiso».

El sindicato recuerda que «las reducciones de jornada son un derecho reconocido y una herramienta imprescindible para conciliar la vida laboral y personal, especialmente en un entorno donde la sobrecarga asistencial, la falta de recursos y el agotamiento profesional son la norma». Y considera que «resulta especialmente penoso que estas palabras provengan de alguien que, hace apenas dos años, fue consejero de Sanidad y dejó el sistema sanitario hecho unos zorros». Y lo que es «aún más incomprensible», añade CSIF, es que «quien lanza ahora estas críticas sea, además, médico de profesión. Parece mentira que alguien que conoce de primera mano la realidad del trabajo asistencial se preste a desprestigiar a sus propios compañeros de profesión. Si de verdad le preocupa la accesibilidad o las listas de espera, debería dirigir sus esfuerzos a exigir más recursos, mejor gestión y planificación, en lugar de señalar a los profesionales como si fueran responsables de los problemas estructurales que su propia gestión contribuyó a agravar».

Además, desde el sindicato CSIF señalan que «no es la primera vez que esta persona arremete contra el colectivo médico; ya lo hizo en varias ocasiones durante su etapa como consejero, demostrando una preocupante falta de respeto hacia quienes sostienen el sistema sanitario». Por eso, la organización sindical asegura que «no vamos a permitir más ataques, ni más manipulación política a costa de los profesionales. Los médicos y el resto del personal sanitario merecen respeto, apoyo y condiciones dignas, no ser utilizados como chivo expiatorio de una gestión sanitaria deficiente».

En la misma línea, el Sindicato Médico también ha respondido a lo que considera una «barbaridad»: «Esperamos que el Colegio de Médicos tome cartas en el asunto, porque hablamos de un colegiado que acusa a compañeros de algo sin ningún tipo de pruebas». La organización sindical expresa la «indignación» generada en el colectivo por las palabras de Pesquera, que «siempre intenta poner a los médicos que trabajan en la privada como una causa de las listas de espera, cuando no llegan al 10% los profesionales que compaginan los dos ámbitos (menos de 200 de 2.000). Nos parece fuera de lugar y absolutamente falso que se acuse a los médicos de pedir reducciones de jornada para trabajar en la privada».

Argumentan desde el sindicato que «tenemos un régimen disciplinario, de forma que, si se demuestra que se está haciendo un mal uso de la reducción de jornada, primero se puede perder y, segundo, se puede abrir un expediente disciplinario. ¿Cuántos reducciones se quitaron por ese motivo o cuántos expedientes se abrieron durante su etapa como consejero de Sanidad? Te lo digo yo: Ninguna. Pesquera miente descaradamente y es consciente de que está mintiendo».

El vicepresidente de la organización sindical, Santiago Raba, pide a la Dirección del PSOE que «aparte a este señor de su responsabilidad como portavoz de Sanidad, porque solo lo usa para atacar a la profesión médica de forma gratuita y sin pruebas». Y no solo eso sino que reclama que «se abra una comisión de investigación en el Parlamento para depurar responsabilidades por la parálisis del cribado de cáncer de colon durante los años 2022 y 2023, durante la etapa de Raúl Pesquera como consejero de Sanidad, cuando la invitación para hacerse la prueba del programa apenas llegó a un tercio de las personas en edad de participar. Por culpa de su mala gestión se dejaron sin diagnosticar de 50 a 60 cánceres invasivos cada año (unas 120 personas afectadas), además de otras 2.000 lesiones precancerosas. Ahora se han activado medidas por un retraso de tres meses en el cribado de cáncer de mama, mientras que la legislatura pasada pasaron tres años sin que se hiciera nada», concluye Raba.