A la derecha, el diputado socialista y exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera. Roberto Ruiz

Indignación entre los médicos por las «inadmisibles» y «falsas» acusaciones de Raúl Pesquera

CSIF exige al exconsejero de Sanidad «una rectificación pública inmediata» y el Sindicato Médico espera que el Colegio profesional «tome cartas en el asunto ante las barbaridades que ha dicho el diputado socialista«

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:51

Las reacciones estaban aseguradas. El discurso que ayer pronunció el exconsejero socialista de Sanidad, Raúl Pesquera, en el Parlamento de Cantabria, ha generado una oleada ... de «indignación» entre sus compañeros médicos, después de que les acusara de «pedir reducciones de jornada por motivos familiares en la sanidad pública para trabajar en la privada», de un lado, y de asegurar que en la Unidad de Salud Mental se da «mal trato a los pacientes». Esto último, sumado a las altas demoras de la especialidad, «aboca a los pacientes a las consultas privadas», sentenció. «Vienen llorando a nuestras consultas en Primaria y les mandamos a la privada. Cuesta decirlo, pero esta es la realidad que vivimos», lamentó el parlamentario socialista. El tema de debate era la situación de las listas de espera de Psiquiatría –hay 2.249 personas pendientes de una primera consulta en las Unidades de Salud Mental del SCS–, pero el diputado quiso cargar tanto las tintas contra el consejero de Salud, César Pascual, que parece que se pasó de frenada.

