El jefe de Psiquiatría responde a Pesquera: «Niego de forma tajante que haya mal trato a los pacientes»

«Niego tajantemente que haya mal trato hacia los pacientes de Salud Mental». El jefe de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, Jesús Artal, también ha salido ... al paso de las declaraciones del exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, el lunes en el Parlamento, donde aseguró que la la actual atención psiquiátrica y psicológica en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), con listas de espera, demoras y falta de profesionales, «aboca a los pacientes a la sanidad privada». Y más –añadió– cuando «se quejan del maltrato que reciben en la Unidad de Salud Mental». Ante esta acusación, Artal aclara que «una cosa es hablar de insatisfacción o de trato mejorable y otra muy diferente llegar a los términos que utiliza el diputado socialista». A su juicio, «creo que el propio Pesquera, si lo ha pensado, seguro que no volvería a repetir lo que ha dicho. Hizo su papel político, pero no estuvo fino». Al Colegio de Médicos de Cantabria, que «confía plenamente en la ética profesional de los colegiados» y preferiría que no se cuestionara en debates políticos, no le consta ninguna queja sobre lo denunciado por el diputado socialista.

El máximo responsable del servicio de Psiquiatría reconoce que «reclamaciones hay (son pocas), sobre todo referidas al ámbito de salud mental infanto-juvenil, donde por varios factores la lista de espera es alta. El sistema tiene fallos y hay margen de mejora, pero aunque la situación no es buena, estamos mucho mejor que el año pasado». En 2024 las reclamaciones ascendieron a 164, que suponen «aproximadamente un 5,3%« del total registrado en el Servicio de Atención al Usuario (SAU), y sostiene que «el 94% de ellas fueron contestadas en menos de 14 días».

En la actualidad, el dato de cántabros pendientes de una primera consulta de Salud Mental lo aportó el consejero César Pascual el lunes en el Pleno, a preguntas precisamente planteadas por el Grupo Socialista: «Son 2.242, con una demora media de 40 días», lo que implica que hay quien espera menos y quien tiene que esperar mucho más hasta ser visto por el especialista. Otra cosa son las demoras para las consultas de seguimiento (o sucesivas), donde el atasco es aún mayor, toda vez que «por cada nuevo paciente que llega a Psiquiatría, hay cinco o seis revisiones. Y no es porque lo hagamos mal, sino porque el perfil de pacientes que tratamos es diferente», indica Artal.

Esa es una de las razones por las que él mismo ha defendido «para determinados momentos» la posibilidad de ampliar el programa de las peonadas –horas extra–, hasta ahora limitadas a primeras consultas (no a revisiones), pruebas diagnósticas y cirugías. En todo caso, asegura que para atender a «los pacientes con las patologías más graves (prevención del suicidio, primeros episodios psicóticos, trastorno bipolar o de conducta alimentaria, entre otras), que por lo general llegan a través de los servicios de Urgencias, no tenemos demoras». Sin embargo, «asumo las quejas por la espera de otras patologías derivadas a las Unidades de Salud Mental, habitualmente desde Atención Primaria. Según el último balance, tenemos unas 400 personas con más de 60 días de espera para una primera consulta. Y en una situación que se puede considerar insoportable, que son más de 180 días, hay 16 casos».

«Podemos discutir si las plantillas hay que aumentarlas o no, estoy de acuerdo, pero lo que sí puedo destacar es que el servicio de Psiquiatría ha ido creciendo en los últimos años», sostiene el jefe de servicio, que pone como ejemplos la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil instalada en Valdecilla y, hace apenas unos días, la apertura de la Unidad de Hospitalización de Sierrallana. Como gestor de un equipo con problemas para encontrar sustitutos, admite que «tensa mucho la capacidad de organizar cuando son muchos los compañeros que se piden una reducción de jornada, pero puedo asegurar que las solicitadas en mi servicio son por cuidado de mayores o menores, está documentado. No hay fraude alguno», zanja Artal.