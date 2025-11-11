El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Artal, junto a Buruaga y Pascual, en la Unidad de Salud Mental infanto-juvenil de Valdecilla. R. Ruiz

El jefe de Psiquiatría responde a Pesquera: «Niego de forma tajante que haya mal trato a los pacientes»

Jesús Artal admite que «hay quejas (pocas), sobre todo en Salud Mental infanto-juvenil, que es donde la demora es alta», pero rechaza las acusaciones de Pesquera: «Si lo ha pensado, seguro que no lo volvería a decir»

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:58

«Niego tajantemente que haya mal trato hacia los pacientes de Salud Mental». El jefe de Psiquiatría del Hospital Valdecilla, Jesús Artal, también ha salido ... al paso de las declaraciones del exconsejero de Sanidad, Raúl Pesquera, el lunes en el Parlamento, donde aseguró que la la actual atención psiquiátrica y psicológica en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), con listas de espera, demoras y falta de profesionales, «aboca a los pacientes a la sanidad privada». Y más –añadió– cuando «se quejan del maltrato que reciben en la Unidad de Salud Mental». Ante esta acusación, Artal aclara que «una cosa es hablar de insatisfacción o de trato mejorable y otra muy diferente llegar a los términos que utiliza el diputado socialista». A su juicio, «creo que el propio Pesquera, si lo ha pensado, seguro que no volvería a repetir lo que ha dicho. Hizo su papel político, pero no estuvo fino». Al Colegio de Médicos de Cantabria, que «confía plenamente en la ética profesional de los colegiados» y preferiría que no se cuestionara en debates políticos, no le consta ninguna queja sobre lo denunciado por el diputado socialista.

