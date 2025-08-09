La prestación del Ingreso Mínimo Vital se extiende a más de 7.000 hogares cántabros La Seguridad Social destinó 4,56 millones a una ayuda que llega a casi 20.000 personas en la región, con mayoría de mujeres y presencia notable de menores

Dariel Severino Santander Sábado, 9 de agosto 2025, 07:47

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a un total de 7.383 hogares en Cantabria, donde residen 19.928 personas. La cuantía media de la prestación en la comunidad asciende a 556,55 euros mensuales por hogar, lo que supone una inversión de 4,56 millones de euros en el último mes, según datos difundidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Desde su implantación en junio de 2020, la prestación ha llegado en la región a 29.085 personas, con un gasto acumulado de 177,2 millones de euros. Actualmente, por cada ayuda concedida en Cantabria, hay una media de 2,7 beneficiarios. El perfil de quienes reciben esta prestación en la comunidad sigue una tendencia clara: el 70,8% de los titulares son mujeres, y el 38,7% de los beneficiarios son menores de edad. Por nacionalidad, el 87,2% son españoles, frente a un 12,8% de origen extranjero.

Además, 4.651 hogares cántabros perciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la protección económica de las familias con hijos. Esta ayuda adicional puede alcanzar los 115 euros mensuales por hogar, que depende de la edad de los menores.

Ámbito nacional

A nivel nacional, el IMV ha llegado en julio a 752.469 hogares, con 2,3 millones de personas beneficiarias. La nómina total ha alcanzado los 462,3 millones de euros, con un aumento interanual del 17,6% en el número de ayudas activas. La ministra de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que la prestación se ha consolidado como una herramienta clave en la reducción de la pobreza severa, especialmente entre familias con menores a cargo.

El 69% de los hogares receptores del ingreso mínimo tienen niños o adolescentes, y más de 129.000 son familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres.