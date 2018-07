Luciano Simón comunica a la jueza que cambia de abogado Sane El fugitivo de Turieno, que desde el pasado viernes está en prisión en El Dueso, prescinde del letrado de oficio y contrata a un despacho penalista de Santander DANIEL MARTÍNEZ Santander Viernes, 27 julio 2018, 07:13

Luciano José Simón, el hombre que el pasado 17 de julio se atrincheró en su casa de Turieno, disparó con fuego real a los agentes que se personaron en el lugar y logró esquivar el cordón policial y escapar a un monte cercano, ha comunicado a la jueza que lleva el caso su intención de cambiar de abogado. Hasta ahora, su defensa ha corrido a cargo de Borja Sánchez, el letrado comillano del turno de oficio que en el momento de su detención se encontraba de guardia. Ha sido el propio Sánchez el que ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Vicente de la Barquera el informe en el que informaba a su titular de este relevo.

Según ha podido saber este periódico, será un equipo de abogados de un despacho de Santander el que asumirá su defensa en los próximos días. La persona que llevará el asunto está especializada en temas penales. Por el momento, estos profesionales todavía no se han puesto en contacto con Luciano, que desde el pasado viernes se encuentra en la prisión de El Dueso. La jueza decretó para él prisión provisional comunicada sin fianza. A su entender, el detenido cometió, al menos, los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, daños y lesiones.

La escopeta con la que hirió a un agente y que tiró en el monte donde se escondía aún no ha sido localizada

Por consejo de su anterior defensa, Luciano prefirió la pasada semana acogerse a su derecho a no declarar ante la jueza de San Vicente. Sí lo hizo, en cambio, ante los agentes de la Guardia Civil de esta localidad, donde fue localizado en la madrugada del jueves, nada más ser localizado. Con su declaración, y la reconstrucción de los hechos que realizó 'in situ' en Turieno, se confeccionó un atestado policial de más de 60 folios. Por el momento, no hay fecha para que la Justicia revise su situación, y tampoco para que vuelva a sentarse frente a la jueza para prestar declaración.

El arma

Mientras tanto, la Policía Científica de la Guardia Civil sigue buscando el arma corta que utilizó -tipo escopeta- en la 'defensa' de su casa y con la que disparó en un pie a uno de los agentes que participaron en el operativo. Luciano Simón, que a través de su abogado ha negado que cayera en la trampa que le tendió de la Guardia Civil, sino que fue el mismo quien volvió a Turieno para entregarse, afirmó durante su interrogatorio que había tirado este arma en el monte. A tenor de sus palabras, lo hizo nada más escapar de su vivienda, dando a entender que desde el principio sabía que tendría que entregarse y que no tenía intención de herir a nadie.