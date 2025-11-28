El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Tren de cercanías en la estacion de Abando, Bilbao Luis Ángel Gómez

Media reunirá a los alcaldes afectados por el tren a Bilbao para acordar las alegaciones al trazado

Fomento enviará un estudio de la UC para despejar las dudas sobre la rentabilidad de la obra y Casares afirma que el Ministerio será sensible a las peticiones vecinales

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:17

Tanto el Gobierno de España como el de Cantabria se han puesto ya a trabajar con los alcaldes de los municipios por los que discurrirá ... el trazado –aún provisional y por concretar– del tren rápido entre Santander y Bilbao después del nerviosismo generado entre los vecinos. Nerviosismo por las «cicatrices» que las vías pueden causar en los 15 ayuntamientos afectados si finalmente la obra se hace en los lugares prefijados y, también, por la paralización de todas las licencias urbanísticas durante año y medio, el tiempo en el que el estudio informativo estará en fase de exposición pública.

