8 millones para mejorar la red eléctrica del Seve Ballesteros

El Gobierno de España invertirá más de 8 millones de euros en 2026 en la remodelación de la red de media tensión del aeropuerto Seve Ballesteros-Santander, lo que permitirá también ampliar los puntos de recarga para vehículos eléctricos. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en declaraciones a los medios de comunicación tras su primera visita en el cargo al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander junto a su director, Miguel Ángel Salgado, con quien ha mantenido una reunión. Casares destacó que en estos tres años se han invertido casi 13 millones de euros en el aeropuerto. «Estamos haciendo nuestro trabajo que es tener una infraestructura perfectamente desarrollada y con capacidad para atender toda la demanda que tenga», subraya.

Entre esas inversiones, recuerda que en este 2025 se han destinado 1,7 millones de euros a la mejora de los controles de accesos, también de las llegadas, que estarán operativos a partir del 16 de octubre, y se están invirtiendo 3,1 millones en la ampliación del aparcamiento del aeropuerto que lo dotará de 400 plazas nuevas, que estarán disponibles en diciembre.

«El aeropuerto es una de las principales infraestructuras de Cantabria, un nexo de comunicación que nos conecta al resto de España, a Europa y al mundo», apunta el delegado, quien señala que el director de la terminal tiene «un montón de ideas para los próximos años» que se traducirán en inversiones para mejorar aún más el aeródromo y «seguir impulsándolo».