El Ministerio deja sin responder las preguntas del PP sobre los planes tras la sentencia del AVE

El Ministerio de Transportes sigue sin aclarar los diferentes escenarios que se dibujan después de que la Audiencia Nacional ordenara la paralización de las obras del AVE a la salida de Palencia ... –de los cinco tramos en ejecución, el más pequeño, de poco más de 1 kilómetro– y deshacer todo el trabajo realizado. Por ahora, lo único que dice el Ejecutivo central es que continuará con las obras hasta que la sentencia sea firme y que ya ha presentado el recurso correspondiente. Pero, ¿qué pasará si la Justicia vuelve a dar la razón a Ecologistas en Acción, que cuentan con el apoyo del colectivo vecinal y el Ayuntamiento de la capital palentina?

Eso es lo que preguntó el PP en el Congreso a través del diputado cántabro Félix de las Cuevas. Transportes, además de apurar al máximo los tiempos de respuesta, se limitó a un párrafo en el que reiteró lo que ya se sabía, pero no despejó las dudas en caso de que se dé el escenario más desfavorable para los intereses de Cantabria. «Esperemos que no ocurra, pero puede ocurrir. No es de recibo que ante un tema tan relevante se dé ese tipo de respuestas. El problema es que el PSOE no está a defender los intereses de Cantabria, sino a sus problemas internos. Si no responde es porque no tiene un 'plan b'», lamenta De las Cuevas, que como ya reclamó la presidenta Buruaga, pide al ministro Puente una solución. Que haga «lo que tenga que hacer y cueste lo que cueste» para que la sentencia no suponga otro retraso en la llegada del AVE.