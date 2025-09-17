El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Fomento, Roberto Media, presidió una Mesa del Ferrocarril a la que asistieron los representantes de partidos, usuarios y el Puerto, pero no el Ministerio. Juanjo Santamaría

El Ministerio da plantón a la Mesa del Ferrocarril y no despeja las dudas del tren a Bilbao y los cercanías

El consejero Media exige a Transportes que vuelva al plan inicial y saque a información pública el proyecto ya elaborado de la línea entre Santander y la capital vizcaína

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:11

A la reunión de la Mesa del Ferrocarril que convocó de urgencia el Gobierno de Cantabria después de las informaciones que apuntan a las intenciones ... del Ministerio de Transportes de priorizar el tramo Castro-Bilbao del tren de altas prestaciones –el plan inicial que ahora está en entredicho era completar el trayecto hasta Santander con parada en Laredo– y que se celebró este miércoles faltaron los principales comensales. Dejaron la silla vacía tanto el representante habitual de Renfe en esta cita como los dos altos comisionados del Gobierno de España para el desarrollo del Plan de Cercanías y del Corredor Atlántico, que habían confirmado su asistencia y que disculparon su ausencia. Así, no se pudieron despejar las dudas sobre la línea a la capital vasca y tampoco las nuevas que han surgido esta semana sobre los nuevos trenes para renovar la red de Cercanías autonómica. Según el PRC, fuentes de la empresa CAF, adjudicataria del contrato, les han confirmado que las 21 máquinas que rejuvenecerán la flota cántabra llegarán con retraso, más allá del primer semestre de 2026, tal y como estaba previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  2. 2

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  3. 3

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  4. 4

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  5. 5

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  6. 6

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  7. 7 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  8. 8 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  9. 9

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  10. 10

    Nueva vida para La Picota de Piélagos con la plantación de casi 10.000 árboles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ministerio da plantón a la Mesa del Ferrocarril y no despeja las dudas del tren a Bilbao y los cercanías

El Ministerio da plantón a la Mesa del Ferrocarril y no despeja las dudas del tren a Bilbao y los cercanías