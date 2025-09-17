El Ministerio da plantón a la Mesa del Ferrocarril y no despeja las dudas del tren a Bilbao y los cercanías

A la reunión de la Mesa del Ferrocarril que convocó de urgencia el Gobierno de Cantabria después de las informaciones que apuntan a las intenciones ... del Ministerio de Transportes de priorizar el tramo Castro-Bilbao del tren de altas prestaciones –el plan inicial que ahora está en entredicho era completar el trayecto hasta Santander con parada en Laredo– y que se celebró este miércoles faltaron los principales comensales. Dejaron la silla vacía tanto el representante habitual de Renfe en esta cita como los dos altos comisionados del Gobierno de España para el desarrollo del Plan de Cercanías y del Corredor Atlántico, que habían confirmado su asistencia y que disculparon su ausencia. Así, no se pudieron despejar las dudas sobre la línea a la capital vasca y tampoco las nuevas que han surgido esta semana sobre los nuevos trenes para renovar la red de Cercanías autonómica. Según el PRC, fuentes de la empresa CAF, adjudicataria del contrato, les han confirmado que las 21 máquinas que rejuvenecerán la flota cántabra llegarán con retraso, más allá del primer semestre de 2026, tal y como estaba previsto.

Sin nadie al otro lado de la mesa para aclarar ambos asuntos, lo único que pudieron hacer Gobierno de Cantabria, partidos políticos y representantes de los usuarios fue quejarse. Y a la cabeza de las quejas, el consejero de Fomento, Roberto Media. El popular reconoció que, hasta ahora y salvo algunas crisis concretas, la relación del Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga con este Ministerio ha sido fluida y de colaboración. Pero esa confianza se ha roto en las últimas semanas, especialmente con lo ocurrido con el tren a Bilbao. Porque el compromiso de sacar a licitación el estudio informativo del proyecto que se comenzó a elaborar hace cinco años ya no existe, porque ahora Transportes quiere hacer un nuevo estudio por tramos para priorizar el Castro-Bilbao –el más rentable y viable técnica y económicamente– y, por último, porque el Gobierno de Cantabria se ha enterado de esta novedad por El Diario Montañés y, después de dos semanas llamando a Madrid en busca de explicaciones, nadie ha levantado el teléfono.

Seis intentos fallidos Pese al aviso del PRC, el Gobierno no pone en duda que los trenes vayan a llegar a tiempo, pero exige visitar la fábrica de CAF

Nueva fecha Los comisionados del Ministerio de Cercanías y del Corredor Atlántico visitarán Cantabria el próximo 7 de octubre

«Hay cosas que se están haciendo bien y las hemos reconocido, pero hay líneas rojas que no vamos a consentir que se sobrepasen y proyectos que el Gobierno de la presidenta Buruaga no va a permitir que no se ejecuten en las condiciones que se habían comprometido», justificó Media, que abundó en la idea de que Cantabria no va a aceptar un tren a Bilbao por tramos porque eso, en su opinión, sería lo mismo que aceptar ser tratados como «una región de segunda».

«Tras las últimas declaraciones que hemos escuchado, está claro que el Ministerio está preparando el camino para que ese tren de Bilbao a Santander se quede a lo sumo en Castro Urdiales», interpreta el consejero de Fomento. ¿Y qué hará para tratar de doblar el brazo al departamento que dirige Óscar Puente? Lo que reclama el Ejecutivo autonómico es que Transportes dé marcha atrás y retome el estudio ya elaborado, que no redacte otro por tramos.

De hecho, la primera petición es que lo haga público, porque el documento con las posibles alternativas de trazado elaborado por la UTE WSP Spain-Apia-Sener Ingeniería y Sistemas por 1,2 millones de euros solo lo ha visto el secretario de Estado. Y a partir de ahí, que decida la mejor alternativa, que licite la redacción del proyecto y que lo ejecute. O lo que es lo mismo, que se retome la hoja de ruta que dibujó la exministra Raquel Sánchez durante su presentación en la Estación Marítima de Santander. Todo eso es lo que planteará Media a los comisionados de Cercanías y del Corredor Atlántico, que a la vez que disculparon su ausencia en la Mesa del Ferrocarril, confirmaron que visitarán Cantabria para reunirse con el Gobierno el próximo 7 de octubre.

«El Ministerio prepara el camino para que el tren de Santander a Bilbao se quede a lo sumo en Castro Urdiales. Está claro» Roberto Media Consejero de Fomento

«El modelo piloto de los nuevos trenes debería estar en testeo. Tenemos datos de que no se van a cumplir las fechas» Diputado del PRC y alcalde de Torrelavega

Y en relación a la información sobre los trenes de Cercanías que dio a conocer el PRC, aunque reconoce que «ya no nos fiamos», Media se mantuvo cauto hasta que se pronuncie el Ministerio. «Quiero ver realidades y las quiero ver ya», dijo antes de insistir en que la mejor forma de despejar dudas es que Transportes programe una visita a la fábrica CAF para comprobar cómo avanza el proceso de fabricación. Hasta en seis ocasiones lo ha pedido a la empresa pública Renfe y no hay ni fecha, ni respuesta.

3.900 millones

Desde el PRC, el diputado responsable de esta área y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, suscribió la petición al Ministerio de que haga público el estudio informativo. Vox está en la misma idea y el PSOE, a la espera de lo que diga el Ministerio. Los regionalistas recuerdan que fue Revilla quien arrancó el compromiso a Pedro Sánchez del tren Santander-Bilbao y que tiene que hacerse aunque el presupuesto estimado haya pasado de 2.400 a 3.900 millones de euros, según afirma Madrid.

Sobre los 21 nuevos trenes de Cercanías, López Estrada explicó por qué anticipan que no llegarán a tiempo. Afirmó que en la fábrica de CAF en Guipúzcoa ni siquiera se ha construido el modelo piloto que debe servir para un testeo antes de completar todo el pedido. «Tenemos datos de que no se van a cumplir las fechas», insisten en el PRC, donde se quedaron ganas de poner sobre la Mesa del Ferrocarril otro puñado de asuntos.