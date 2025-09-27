El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Escudo, en obras. La empresa Iberdrola estima que su parque eólico, el primero de Cantabria desde hace diecisiete años, estará operativo en marzo de 2026. DM

La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado

El Gobierno regional retrasa hasta 2026 el inicio de las obras de los seis proyectos que iban a arrancar este año y mantiene en estudio otros veinte expedientes | La comunidad, que sigue sin tener un Plan de Ordenación del Territorio, busca agilizar las iniciativas que ya han sido autorizadas y mira con lupa las que siguen en tramitación

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga se marcó al inicio de la legislatura dos objetivos prioritarios en relación al desarrollo eólico de ... Cantabria. En primer lugar, impulsar la creación de nuevos parques después de diecisiete años sin la instalación de ni un solo molino en el territorio por la lentitud de los trámites administrativos y los reveses judiciales. Y en segundo lugar, pero en paralelo, aclarar el mapa de proyectos ante la proliferación de solicitudes de autorización -muchas de ellas inviables por motivos técnicos y ambientales- que habían surgido en la última década impulsadas por la rentabilidad y el auge del negocio de la energía renovable. Un aluvión de iniciativas empresariales de muy distinta naturaleza que salpicaron todo el interior de la comunidad autónoma y que estaban levantando una importante respuesta social en los municipios afectados. Eran casi las mismas metas que en el pasado se marcó el bipartito PRC-PSOE -también prometieron eso de que habría nuevos molinos- y que, por distintas vicisitudes, no alcanzó. Al menos tal y como se había propuesto.

