Violeta Santiago Santander Sábado, 26 de julio 2025, 07:47 Comenta Compartir

¿Tiene a su alrededor alguna mujer de más de 70 años, de más de 80...? Mírela bien. ¿Es madre, abuela, la persona que cuaja la mejor tortilla del mundo, la cuidadora de todos? Quizá sí, pero seguro que no solo. Para subrayar ese «no solo madre, no solo abuela, no solo cocinera, no solo cuidadora», Unate -la Universidad Permanente de Cantabria-, acaba de lanzar la campaña 'Soy mujer, soy mayor, soy visible' que reivindica la condición de mujeres de las mayores y su deseo de ser vistas primero como tales.

¿Que cómo quieren ser visibles? Como mujeres. Esta idea se ha condensado en un vídeo de poco más de minuto y medio en el que ha participado una veintena de cántabras (de Santander, de Torrelavega, de Maliaño y de otros puntos de la región, así como una latina y otra africana) con distintas edades y estéticas. «Somos mayores... Y estamos aquí», cierra rotunda una de ellas la grabación, que se localizó en la azotea de una biblioteca del centro de la capital para que el entorno de tejados que las rodea «se pueda asociar tanto a un pueblo como a una ciudad» y que así el mensaje sea lo más universal posible, ya que la meta es empapar conciencias de todas partes.

«No aceptamos ser invisibles»

Universal y muy concreto. «Somos tan diversas como las mujeres de otras edades. Tenemos deseos, proyectos, sexualidad, una idea del mundo, alegría y carácter. Somos adultas con plena autonomía y con capacidad para decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos», sostienen. Y añaden: «Estamos organizadas y somos activas en el mundo social y cultural, gestionamos economías y proyectos. No hay una sola forma de ser mujer mayor. No aceptamos que nos encasillen y no aceptamos ser invisibles».

Lanzada exprofeso lejos de los meses de febrero y marzo (en los que hay inflación de discursos en torno a las necesidades de las mujeres), la campaña forma parte del proyecto (Des)conocidas de la Unate y ha sido apoyada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. A este departamento se le solicitó ayuda para hacer un documental más ambicioso y unos talleres en torno a la visibilidad de las mujeres mayores y cómo son percibidas por sus entornos. «Pero la subvención que nos concedieron no daba para desarrollar íntegro el plan inicial y lo reformulamos», cuenta Mónica Ramos, geroantropóloga feminista que ejerce la coordinación técnica del grupo social.

Ligadas a lo doméstico

Por este motivo, la organización se centró en el vídeo que invita a reflexionar sobre cómo valora la sociedad a las mujeres mayores y en unos talleres en seis comunidades autónomas (entre ellas, Madrid, Valencia y Andalucía) que persiguen el mismo objetivo. En estos últimos se pone de manifiestos cómo a ellas «siempre se las presenta ligadas a lo doméstico, sin belleza y sin estética, muy patologizadas. En cuanto pasan de una edad, el patriarcado las hace invisibles», lamenta Ramos, que también es consciente de que hasta los feminismos las ha estado dejando de lado en sus planteamientos hasta hace bien poco.

«Solo ahora que las feministas empiezan a hacerse mayores se están poniendo algo más en el centro los debates relacionados con el envejecimiento de las mujeres».

En las sesiones trabajo (cada una de tres horas) se recapacita sobre las circunstancias que las rodean. «En las familias, las mujeres de más edad son quienes están pendientes de todo el mundo, quienes dejan siempre lo que ellas quieren para el final y, por eso, su salud acaba tan deteriorada», explica la experta. Una de las grandes quejas, cuando hablan de las barreras a las que se enfrentan, «es la forma en que les tratan sus hijos, cómo ellos no le dan importancia a su papel y cómo se cuestiona su capacidad para tomar decisiones».

La campaña se puede ver en Youtube y lleva más de 20.000 visitas. Uno de los comentarios añade otra idea: «Si estas campañas calasen, podríamos dejar de prescribir muchos antidepresivos... Tenemos a tantas mujer mayores tomando pastillas para llevar mejor la soledad, la sensación de inutilidad y el abandono social»...

Temas

Mujeres

Youtube

Unate