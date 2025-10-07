El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ensayo conjunto en el campus de la UC de la Camerata Coral y el Ensemble con motivo del 'Sacred Concert' que ofrecerán este jueves en el Teatreo Municipal Concha Espina, en Torrelavega. Alberto Aja

Música, teatro y otras maneras de «expandir el yo» en el campus

Está abierto el plazo para inscribirse en la Camerata Coral, el Grupo de Teatro y el Ensemble, y para sumarse así a un Campus Cultural que avanza hacia su «modernización» y hacia la «racionalización» de su oferta

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 07:19

Este jueves, la Camerata Coral y el Ensemble de la Universidad de Cantabria (UC) interpretarán en el Teatro Municipal Concha Espina el Sacred Concert de ... Duke Ellington, una pieza de 1965, bastante ambiciosa y raramente representada en España. «Escucharla resulta muy sorprendente puesto que, aunque todos hemos oído música de Duke Ellington, pocas veces se le sitúa en el ámbito de lo religioso», comentan ambas formaciones en el texto con el que invitan a la ciudadanía a disfrutar de este Sacred Concert en Torrelavega, que se organiza en colaboración con el Parlamento de Cantabria y que tiene acceso libre y gratuito. Es además una obra compleja que ya requirió un esfuerzo extra a los músicos y coralistas cuando la estrenaron en 2023, y no menos esta segunda vez. Todos sus miembros se han esmerado al máximo en los ensayos conjuntos, como este que protagonizan esta tarde de octubre en el Aula de Música del edificio Interfacultativo. Solo el ensayo ya resulta emocionante.

