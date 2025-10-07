Música, teatro y otras maneras de «expandir el yo» en el campus

Este jueves, la Camerata Coral y el Ensemble de la Universidad de Cantabria (UC) interpretarán en el Teatro Municipal Concha Espina el Sacred Concert de ... Duke Ellington, una pieza de 1965, bastante ambiciosa y raramente representada en España. «Escucharla resulta muy sorprendente puesto que, aunque todos hemos oído música de Duke Ellington, pocas veces se le sitúa en el ámbito de lo religioso», comentan ambas formaciones en el texto con el que invitan a la ciudadanía a disfrutar de este Sacred Concert en Torrelavega, que se organiza en colaboración con el Parlamento de Cantabria y que tiene acceso libre y gratuito. Es además una obra compleja que ya requirió un esfuerzo extra a los músicos y coralistas cuando la estrenaron en 2023, y no menos esta segunda vez. Todos sus miembros se han esmerado al máximo en los ensayos conjuntos, como este que protagonizan esta tarde de octubre en el Aula de Música del edificio Interfacultativo. Solo el ensayo ya resulta emocionante.

«Es una música muy atractiva y pegadiza, y estoy convencido de que quien vaya a escucharlo lo pasará bien. Animo a todo el mundo a que se acerque al concierto», comenta en un receso Raúl Suárez, director de la Camerata, la formación coral de la UC, cuyo plazo de inscripción para este curso, por cierto, sigue abierto hasta el 31 de octubre. Quien se anime, sea o no miembro del campus, tendrá la oportunidad de mejorar su «salud respiratoria» o de vivir «experiencias culturales significativas», porque entre las actividades en cartera de la Camerata está la participación en los grandes actos institucionales de la UC –la apertura del curso, o las investiduras de los honoris causa, por ejemplo–, pero también de protagonizar una «agenda propia», apunta Suárez, con actuaciones en «lugares históricos o grandes teatros» de Cantabria, España e, incluso, del extranjero, donde también participan en concursos. «La Camerata siempre deja alto el pabellón de la UC. Es un coro de basten prestigio en el panorama nacional», indica su director. Y esto sin olvidar el tradicional concierto de Navidad.

Compuesta en estos momentos por cerca de 50 personas, Suárez anima a que se presenten al proceso de inscripción más miembros de la UC. De momento hay seis, entre profesores y alumnos, pero «nos gustaría mucho que en el coro hubiera más gente de la propia Universidad». A quien desee incorporarse, le convocarán a una cita presencial, con toda probabilidad, uno de los días se ensayo fijados cada semana.

La Camerata, junto con la formación instrumental Ensemble UC que dirige Víctor Aja y que tantas colaboraciones emprenden, mantiene abierto el plazo este mes. La inscripción en ambas formaciones es gratuita y obligatoria, y puede conllevar créditos ECTs. Toda la información está en la web de la UC o en meapunto. unican.es, donde también figuran los pasos a seguir para ser miembro del Grupo de Teatro UC. Las pruebas de selección están cerca: el 14 de octubre, de 18.00 a 21.00 horas, y si bien están dirigidas principalmente a la comunidad universitaria, hay posibilidad de «incluir un 20% de plazas» para personas sin relación con el campus.

Las frases Rebeca Saavedra | Vicerrectora de Cultura «Las Aulas de Música y de Teatro se fusionarán para crear una de Artes En Vivo donde habrá cabida para la danza y manifestaciones artísticas vinculadas a las artes escénicas»

Raúl Suárez | Director de la Camerata UC «Participamos en los actos institucionales de la UC y tenemos agenda propia, con actuaciones en grandes teatros o en lugares históricos»

Cristina Samaniego | Directora del Grupo de Teatro UC «'Del estudio al montaje' invita a una experiencia escénica integral. Se entrenarán voz, cuerpo, emoción y palabra»

Su directora, Cristina Samaniego, explica que «'Del estudio al montaje' es el nombre que adopta este curso la experiencia del Grupo de Teatro de la UC» y que ofrece «una experiencia escénica integral desde el descubrimiento del texto hasta su puesta en escena. Se entrenarán voz, cuerpo, emoción y palabra como instrumentos expresivos, impulsando la creación de un 'ensemble', un núcleo de trabajo colaborativo en el que volcar, desde la escucha y el aprendizaje conjunto, lo mejor de cada alumno en función de la creación del espectáculo». El curso culmina con una representación y tanto la obra como el viaje previo tienen un «impacto positivo en la comunidad universitaria, consolidándose como un espacio de aprendizaje vivencial que combina arte, reflexión y colaboración» y «potencia habilidades transversales, como la expresión, la empatía y la gestión de proyectos», reflexiona Samaniego.

El número de participantes no es fijo y se decide en las pruebas de selección en función de las necesidades de la nueva producción. Samaniego recuerda que el curso está abierto a personas interesadas en la interpretación, «pero también en abordar otras facetas de una producción escénica», como el vestuario, la escenografía, iluminación, atrezzo, música...

«Lograr la participación de la comunidad universitaria en la actividad cultural que programamos es un objetivo irrenunciable, y si esa participación es decididamente activa, como sucede con la que desarrollan en el Ensemble, la Camerata o el Grupo de Teatro, estamos logrando que esa también sea altamente formativa», tercia aquí Rebeca Saavedra. La vicerrectora de Cultura y Transferencia a la Sociedad reconoce ese «compromiso» que implican actividades como las mencionadas, que tienen lugar durante todo el curso, que implican «recibir una formación complementaria» y que, además, redundan en el resto de la comunidad universitaria. Con todo, se contribuye a «dinamizar la programación cultural que ofertamos a través de nuestro Campus Cultural a toda la ciudadanía cántabra», dice Saavedra.

¿Campus Cultural? Sí, es el campus compuesto por las Aulas de Extensión Universitaria, y el Ensemble, la Camerata y el Grupo de Teatro son iniciativas que surgen, de hecho, de dos de ellas: la de Música y la de Teatro, «que ahora –anuncia la vicerrectora– se fusionarán para crear un gran Aula de Artes En Vivo donde habrá cabida también para la danza y otro tipo de manifestaciones artísticas vinculadas a las artes escénicas, y con la que queremos potenciar la colaboración entre ellas y la interdisciplinariedad, actualizando nuestra propuesta cultural en este ámbito».

No hay que olvidar aquí el Aula de Letras, el Aula Isabel Torres, el Aula de Ciencia…, incide Saavedra, y «todas con una variedad de proyectos e iniciativas muy interesantes y al alcance de todos». En esta línea, el Área de Exposiciones también pone en marcha una programación «importante», con muestras y actividades culturales complementarias y de interés, entre ellas, los talleres para niños o las visitas guiadas para colegios e institutos.

Llegan los cambios al campus

La vicerrectora tiene en mente, no obstante, varios cambios. ¿Cuáles? «Estamos ya trabajando en la racionalización de la oferta, en la modernización de la estructura de las Aulas, en plantear una difusión más acorde a los tiempos, renovando la web y teniendo más presencia en redes, por ejemplo», explica en primera instancia. Pero la transformación también tiene que ver con armar colaboraciones con nuevos organismos e instituciones, para que la programación «sea más natural y fluida», y para que deje también su impronta en «el tejido cultural» de la comunidad autónoma «de manera más clara».

Y todo ello sin perder de vista la política cultural a escala institución. «Sin duda tenemos trabajo por delante, y tiempo, pues estamos al inicio de nuestro mandato como nuevo equipo rectoral. Creo que es importante ir poco a poco, pero con determinación», considera Saavedra.

En el horizonte de su equipo está el objetivo de atraer a más personas a este gran Campus Cultural que semana a semana y durante todo el curso propone algo que hacer, que ver, que compartir. «Los índices de participación deberían aumentar, porque la oferta es variada, de calidad y accesible, y con accesible me refiero a gratuita, en la mayoría de los casos. Y vamos a trabajar para lograrlo, porque queremos llegar a más gente y fidelizarla», sostiene la vicerrectora.

Y, en particular, lo mismo desea Saavedra para la Camerata, el Ensemble, el Grupo de Teatro... «Tienen demanda, pero nos gustaría que fuese mayor», dice. Por su propia naturaleza, son iniciativas que no pueden absorber a un número elevado de personas –eso «dificultaría la gestión de los ensayos e iría en detrimento de la calidad de la formación y la experiencia que ofrecen»–; pero «hay margen para crecer. Y una mayor demanda sería, de hecho, una señal de que algo está cambiando, de que está creciendo un interés hacia las artes; pero también de que estamos abandonando esa idea de que tenemos que tener una formación superespecializada, para abrazar otra más holística que nos permita desarrollarnos en diversos planos. La práctica de la música, el canto, el teatro… es enriquecedora».

¿Y por qué apuntarse a estas iniciativas? «Es una oportunidad magnífica para ampliar nuestra formación, y para hacerlo de una manera no reglada, más relajada; si se quiere, más cercana. La música, el canto, el teatro, como la práctica de otras artes, o la lectura, desarrollan nuestra sensibilidad y nos permiten expandir nuestro yo. Además, son una forma de conocer gente y socializar, de integrarse más y mejor en la comunidad y la vida universitaria, de que la experiencia universitaria sea algo más que acudir a clase y obtener un título… Completan nuestra formación, y sin duda pueden mejorar nuestro día a día», responde la vicerrectora.