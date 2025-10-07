Andrea Tankeu, alumna de la UC y deportista de élite: «Mi sueño es ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles»

Mada Martínez Santander Martes, 7 de octubre 2025, 07:57 Comenta Compartir

Andrea Tankeu (Santander, 2007) está conociendo un montón de países gracias al deporte de élite. «Sí, viajo mucho para participar en competiciones, en concentraciones...», apunta. Este pasado verano, sin ir más lejos, voló a Tampere, en Finlandia, para estar en el Europeo sub-20 de Atletismo y lo mejor es que de allí se trajo una medalla de oro en lanzamiento de disco. Tankeu hizo una marca fabulosa: el disco voló hasta los 54.28 metros, mejorando de largo su registro personal y subiéndose a lo más alto del podio. Sus actuaciones previas en el Nacional absoluto le habían dado ya confianza y por eso llegó a Finlandia «muy bien en cuanto a sensaciones». «Con esa marca ya tenía asegurada la tercera posición, me veía bien, y pensé: tengo que confiar en mí para que las cosas salgan mejor. Creo que supe gestionar bien los nervios. Sabía de lo que era capaz. Pero lo cierto es que hay muchas horas de entrenamiento detrás, tanto en el gimnasio como en pista», cuenta.

Tankeu está conociendo un montón de países, pero en las últimas semanas en lo que se esmera es en conocer el campus de Las Llamas, en Santander, donde ha comenzado a estudiar el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) de la Universidad de Cantabria (UC). «Los primeros días han sido un poco más duros», admite, pero poco a poco ha ido aterrizando en las aulas, pasillos y rutinas. En Bachillerato, Tankeu barajó estudiar Fisioterapia, pero con el tiempo se dio cuenta que «lo suyo» tenía más que ver con las Ciencias Sociales. Cambió de registro y está contenta con su elección. «Me está gustando y en el futuro me gustaría tener mi propia empresa» y también gestionar los negocios familiares en Camerún, donde están sus raíces, explica. Por lo pronto ahora le toca ponerse al día con el primer curso de ADE. Las materias que más han llamado su atención son Valores transversales y Técnicas para la gestión de la información en la empresa.

Tankeu tiene experiencia compaginando deporte y estudios. El curso pasado superó la PAU con holgura sin por ello dejar de lado la preparación para los campeonatos de España o el Europeo. «Fue un año difícil. Al acercarse la PAU tuve que suspender los entrenamientos, pero los retomé después», evoca. De hecho, vivió un momento crítico porque sintió que «no llegaba» a todo. Su familia la respaldó: «Mi padre me animó un montón», reconoce. Para compensar el sacrificio y en aras de fomentar la práctica deportiva, en la UC Tankeu puede solicitar su participación en el programa de Ayudas a Deportistas de Especial Relevancia (DER), que, entre otras cosas, le procurará más flexibilidad con las fechas y horarios de sus rutinas lectivas y deportivas, algo que le ayudará puesto que tiene a la vista, sobre todo a partir de enero, campeonatos y concentraciones con la selección española.

«Estoy acostumbrada a compaginar estudios y deporte y quiero ir a paso a paso», dice Andrea, porque para ella el deporte significa precisamente eso. «Me ayuda a superarme cada día, a pensar que no me puedo quedar con lo que tengo y que puedo ir un poco más allá. Me lo dicen mi entrenador y mi padre, que lo conseguido hasta ahora está bien, pero hay que seguir adelante». Ella es consciente. Quiere hacer un buen papel en el Mundial sub-20 del año que viene y luego ir un poco más allá. «¿Un sueño? Estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con el equipo español. Eso será en 2028, pero Tankeu ya se prepara para este nuevo viaje.