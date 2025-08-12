El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raúl Gutiérrez, Óscar Crespo, Andrea Tankeu y Aarón Ceballos. RFEA
Atletismo

El talento cántabro que brilla en Europa

Andrea Tankeu, Óscar Crespo y Aarón Ceballos ponen el punto y final a su temporada con tres medallas en un Europeo sub-20 de ensueño para el equipo español

Marco García Vidart

Marco García Vidart

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 02:00

Entre un campeonato de máximo nivel -un Europeo-, el viaje de vuelta desde Finlandia y que es el fin de temporada, sus fuerzas son muy, ... muy justas. Pero ese cansancio lo compensan, por un lado, su juventud -todos nacieron en 2007- y la medalla que traen de Tampere. La santanderina Andrea Tankeu, el torrelaveguense Aarón Ceballos y el pielaguense Óscar Crespo aterrizaban ayer en España con algo más de equipaje del que llevaron a Finlandia. Andrea se trae un oro en disco, Aarón un bronce en los 800 metros y Óscar cerró el Europeo con sus compañeros del 4x400 dando una plata a España. La decimocuarta medalla en un campeonato de locura. Junto a ellos otro torrelaveguense, Raúl Gutiérrez, entrenador de Aarón y Óscar pero que en Tampere ejercía como oficial del panel de medio fondo de una selección española que lo ha bordado en Finlandia. Catorce preseas y tercera en el medallero.

