Aarón Ceballos, segundo por la izquierda, en un momento de la final. RFEA X
Atletismo

Aarón Ceballos, bronce europeo sub-20 en los 800 metros

El torrelaveguense es tercero en la final de Tampere, con un tiempo de 1.48.74 tras la descalificación del ganador, el inglés William Sean Rabjohns

Marco G. Vidart

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:17

En una delegación tan corta como la cántabra en este Europeo sub-20 de atletismo, ya van dos medallas. El torrelaveguense Aarón Ceballos se ha hecho con la medalla de bronce en los 800 metros, con un tiempo de 1.48.74.

El cántabro entró cuarto en meta. Pero el británico William Sean Rabjohns, que cruzó primero en meta, fue descalificado por pisar el exterior de la pista durante un momento de la prueba.

