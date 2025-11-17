El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Del plantón a la reunión: El PP había convocado la reunión a las once de la mañana a sabiendas de que el PRC no acudiría porque había puesto como condición para volver a sentarse con el partido del Gobierno que este diera antes una respuesta escrita a sus seis condiciones previas. Los populares se hicieron la foto solos y, cuando ya se iban a levantar, los regionalistas aparecieron. El encuentro duró 20 minutos y acabó de la misma forma que los dos –informalmente, hubo otro más– anteriores: sin acuerdo Robert Ruiz

La negociación del Presupuesto encalla en otra chocante reunión entre PP y PRC

Los regionalistas, que finalmente sí se sentaron a negociar, mantienen las seis condiciones como línea roja. Los populares les reclaman que lo sometan a su Ejecutiva

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

¿Qué dice el PRC? «La reunión ha terminado mal. Yo no tengo un buen pálpito. Se ha vuelto a demostrar que el PP no ... está por la labor de llegar a un acuerdo. Está instalado en el 'no'». ¿Qué dice el PP? «Ha escenificado una intención negociadora que nunca ha existido. Ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones inasumibles, sabiendo que lo son. Es un chantaje en toda regla. No está buscando un acuerdo, sino una excusa». Básicamente, las mismas ideas que ya manifestaron hace siete días tras fracasar la reunión de las comisiones negociadores que tratan sin éxito de llegar a un acuerdo para aprobar el Presupuesto para 2026.

