La negociación del Presupuesto encalla en otra chocante reunión entre PP y PRC

¿Qué dice el PRC? «La reunión ha terminado mal. Yo no tengo un buen pálpito. Se ha vuelto a demostrar que el PP no ... está por la labor de llegar a un acuerdo. Está instalado en el 'no'». ¿Qué dice el PP? «Ha escenificado una intención negociadora que nunca ha existido. Ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones inasumibles, sabiendo que lo son. Es un chantaje en toda regla. No está buscando un acuerdo, sino una excusa». Básicamente, las mismas ideas que ya manifestaron hace siete días tras fracasar la reunión de las comisiones negociadores que tratan sin éxito de llegar a un acuerdo para aprobar el Presupuesto para 2026.

Este lunes, la que salvo sorpresa será la última de las citas para acercar posturas antes de que se voten en el Parlamento las enmiendas a la totalidad la próxima semana, populares y regionalistas se culparon mutuamente del fracaso del diálogo y dejaron claro que apenas existe margen para el acercamiento. Todo en una mañana un tanto esperpéntica a la que contribuyeron ambos actores. El PP organizó una reunión sabiendo que el PRC no iría porque antes los de Revilla exigían que el Gobierno confirmara que estaba dispuesto a cumplir las seis exigencias previas planteadas hace semanas. Finalmente, el PRC se comió las palabras y asistió «para dar una oportunidad más al diálogo».

Lo explicó la diputada y candidata regionalista a las próximas elecciones autonómicas, Paula Fernández Viaña, que sí que reconoció a su interlocutor que, por primera vez, han tratado esas seis condiciones previas que tendría que cumplir el Ejecutivo para que el PRC entre a hablar del Presupuesto. El PP ha dicho algo de esas seis exigencias que son «una línea roja» porque no las pone la comisión negociadora del PRC, sino la Ejecutiva con un 95% de los votos a favor, pero según los regionalistas, con pocas concreciones y muchas negativas.

En esa lista aparecen, además de la eliminación de la cláusula Silva para que la subida de los sueldos de los docentes no esté condicionada a la aprobación de las Cuentas, tres asuntos en materia sanitaria (restitución inmediata del sistema organizativo de la enfermería en el Hospital de Laredo, puesta en funcionamiento del plan de choque de cribados de cáncer de mama y que el Hospital Tres Mares pueda dispensar medicamentos sujetos a visado y que amplíe del servicio de hospitalización domiciliaria a Iguña y Anievas), la compra del polígono de La Vega en Campoo y el pago de las ayudas pendientes a los ganaderos.

Para la popular María José González Revuelta, al frente de su equipo negociador, tres de esas exigencias previas ya están cumplidas –hay una oferta en firme para comprar La Vega, está en marcha un plan de choque de cribado y hay un calendario de pagos al sector primario– y las otras son «incumplibles» porque supondrían «introducir la política en decisiones técnicas y sanitarias». «Por eso el PRC las exige, porque son inasumibles», insistió la también presidenta del Parlamento, que volvió a vincular la negativa de su exsocio a las necesidades electorales de los regionalistas. Y, sobre, todo, al «giro a la izquierda» que cree que está capitaneando Fernández. «Nos consta que hay mucha gente (en el PRC) que sí quiere este acuerdo, que tiene más cordura», dijo González Revuelta antes de sugerir al Comité Ejecutivo de los regionalistas que se vuelva a reunir para analizar el nuevo escenario y dando por hecho que una mayoría de dirigentes de ese partido haría torcer el brazo a la cúpula que toma las decisiones.

Reunión con agentes sociales

Por otra parte, el Gobierno garantiza que en borrador del Presupuesto se han introducido la mitad de las aportaciones de sindicatos y CEOE. Ambos, durante sus comparecencias parlamentarias, tuvieron –en general– buenas palabras para el documento. El consejero Arasti les agradeció su colaboración.