Nivel dos de lucha contra el fuego en las comarcas y todos los medios trabajando

Las comarcas de la comunidad se encuentran en un nivel dos de lucha contra incendios forestales, lo que implica la movilización de todos los efectivos ... en el dispositivo que desde ayer por la noche trabaja para combatir el fuego. Han sido horas intensas y la lista de efectivos es larga, empezando por 36 brigadas con 240 bomberos forestales. A ellos se suman 120 agentes del medio natural de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, además de ocho emisoristas y doce técnicos de incendios. Junto a todos ellos, se han movilizado los medios terrestres de la Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Ruente. Con tanta tarea para contrarrestar las llamas, se requirió del 112 la ayuda del helicóptero, que, según explican desde el Gobierno, está «tratando de actuar en la zona del Desfiladero», una maniobra complicada debido a las condiciones de viento. Y, por último, para completar el listado, han actuado bomberos de tres parques autonómicos, los de Reinosa, Los Corrales y Tama. Es el resumen de un trabajo intenso durante la noche y en lo que va de mañana.

