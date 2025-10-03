El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Representantes institucionales y del Colegio de Enfermería, frente a la nueva sede en Santander. Alberto Aja

La nueva sede del Colegio de Enfermería busca «mayor cercanía con las personas»

El local, en el número 7 de la calle Gravina, en Santander, ocupa 500 metros cuadrados y ofrece nuevos servicios como coworking y atención al ciudadano

José Carlos Rojo

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Más visible, más grande y mucho más cerca del ciudadano:«Lo que hemos buscado es cambiar de ubicación, pero con ello cambiar de filosofía», explicó ... ayer la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, María Luz Fernández, que presentó en sociedad la nueva sede del colectivo en Santander. «Queremos acercarnos más a la sociedad porque buscamos poner en valor a las personas, cuidar de los ciudadanos y que ellos sepan que pueden contar con nuestras profesionales», enfatizó la máxima responsable del Colegio en el nuevo espacio ubicado en el número 7 de la calle Gravina.

