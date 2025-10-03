La nueva sede del Colegio de Enfermería busca «mayor cercanía con las personas»

Más visible, más grande y mucho más cerca del ciudadano:«Lo que hemos buscado es cambiar de ubicación, pero con ello cambiar de filosofía», explicó ... ayer la presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, María Luz Fernández, que presentó en sociedad la nueva sede del colectivo en Santander. «Queremos acercarnos más a la sociedad porque buscamos poner en valor a las personas, cuidar de los ciudadanos y que ellos sepan que pueden contar con nuestras profesionales», enfatizó la máxima responsable del Colegio en el nuevo espacio ubicado en el número 7 de la calle Gravina.

Un espacio de más de 500 metros cuadrados dividido en diferentes usos, entre ellos la sala de actos, espacios coworking, aulas de formación e incluso despachos donde enfermeros ofrecerán respuestas sobre salud a todos los ciudadanos que se acerquen por esta sede, que lleva operativa desde el pasado 19 de agosto.

«El espacio se adaptará a las necesidades del colectivo profesional más numeroso de Cantabria, con más de 5.100 colegiados. Y por eso se ha buscado que esté en un lugar céntrico», especificó Fernández usando a la ironía:«Si Menéndez Pelayo eligió este lugar de la ciudad para vivir, será que no está mal, ¿verdad?», comentó en tono jocoso, pues se encuentra justo frente a la biblioteca del ilustre pensador santanderino.

En su interior «destaca la luz natural, porque la luz es salud; un diseño cuidado de los espacios y una meticulosa selección de materiales centrados en la salud y la sostenibilidad», continuó la representante del colectivo, que realizó una visita guiada a las autoridades presentes en el acto, entre las que se encontraron el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual;la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta;la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Urrutia, y el consejero de Salud, César Pascual.

«Calidez y servicio integral»

El objetivo de la flamante sede es ofrecer un servicio integral y cercano al ciudadano y a los profesionales. «Queremos que sea un punto de calidez, de cuidado especial. Lo que buscamos es ser sensibles con la ciudadanía y ser aún más visibles, porque estamos dispuestos a colaborar con todos», insistió Fernández frente a un aforo en el que también se encontraron miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pero la principal novedad, la que saben que será bien recibida por los ciudadanos, es la bautizada como 'Pregunta a tu enfermera', «donde habilitaremos espacios para que los profesionales puedan atender todas aquellas dudas sobre sanidad que a veces no sabemos a quien preguntar», explicó Fernández.

También hizo la presidenta del Colegio una mención especial a la escultura del patrón de las enfermeras, San Juan de Dios, que se encuentra bien visible a la entrada de la nueva sede, y al «esfuerzo realizado por los profesionales para el traslado del archivo, que es tan importante para nuestra memoria y para nuestra historia».