La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing

Los cuatro grupos municipales que se sientan en la bancada de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, PSOE, Vox, PRC e IU, han registrado ... esta mañana una moción para su debate en el próximo pleno en la que piden que se comparta con ellos el anteproyecto de remodelación de los Campos de Sport de El Sardinero presentado por el Real Racing Club, que se constituya una mesa de trabajo para analizar y tomar decisiones en torno a una iniciativa privada que les gusta a todos, y que se elabore, junto al propio club, un cronograma para afrontar la posible ampliación de la instalación.

Al registro de la iniciativa han acudido los cuatro portavoces municipales -Daniel Fernández (PSOE), Laura Velasco (Vox), Felipe Piña (PRC) y Keruin Martínez (IU)-, que, en declaraciones posteriores a los medios, han lamentado la ausencia en el acto del partido en el gobierno, el PP, y defendido la transformación del estadio santanderino como «una gran oportunidad para revitalizar El Sardinero y potenciar que la ciudad se convierta en un referente, no solo desde el punto de vista turístico sino desde el ámbito social, comercial, deportivo y cultural».

Los cuatro han coincidido en que se trata de una obra muy importante «que merece ser estudiada y analizada», tenida en cuenta y evaluada en una mesa de trabajo en la que estén el Real Racing Club, el equipo de gobierno municipal, los partidos representados en la Corporación, la Asociación de Peñas y los colectivos vecinales.

Así, el socialista Fernández ha asegurado que la propuesta del Racing «viene a resultar un proyecto que es muy necesario para Santander», ciudad en la que, ha recordado, «hace años, me atrevería a decir que décadas, no existe una iniciativa por parte del Ayuntamiento para mejorar y dar un futuro mejor a la capital de Cantabria». A su juicio, el Racing ha presentado «un proyecto transformador que moderniza una zona infrautilizada que solo es un lugar de encuentro de la ciudadanía los meses de verano y dos domingos al mes» que va a contar con el apoyo de su partido «porque es bueno para Santander».

Por su parte, Velasco (Vox) ha explicado que lo que los partidos de la oposición han tratado de hacer presentando esta iniciativa conjunta es «atender a esa petición específica del club de que tengamos en cuenta el proyecto que presentó el otro día» y que, a su manera de entender, permite «hacer más ciudad». La portavoz del partido de Santiago Abascal cree que el Racing «nos ha dado un caramelo que es necesario sacar del envoltorio para saber si es bueno o no para el racinguismo y para el conjunto de nuestra ciudad».

De su lado, el regionalista Piña, que también ve ante sí un proyecto «transformador», entiende que la iniciativa del club santanderino tiene «dos patas fundamentales», que son el ámbito deportivo y el social. «Por un lado estamos ante la remodelación de un estadio que está ya obsoleto y por el otro ante la transformación de un barrio deprimido y en decadencia absoluta como es El Sardinero», ha indicado el regionalista, que quiere, con esta moción, «que la señora Gema Igual se suba a este carro, que es evidente que es bueno para la ciudad».

Y, finalmente, Martínez (IU) ha considerado de una suma importancia «la constitución de esa mesa de trabajo que estudie el proyecto del Racing», iniciativa «de gran envergadura» que el Ayuntamiento no puede ignorar. «En cualquier caso, y a la espera de conocer más en detalle ese proyecto y poder estudiarlo en profundidad, desde Izquierda Unida ya adelantamos que vamos a estar en la defensa de lo público y de los intereses de nuestra ciudad» pues no en vano el estadio de fútbol es, ha recordado, una instalación municipal.

Respuesta de Igual

La noticia del registro de la moción en defensa del proyecto del Racing no ha tardado en llegar a oídos de la alcaldesa, Gema Igual, que apenas unos minutos después se ha pronunciado sobre una cosa y sobre la otra. De la moción en sí, la regidora ha dicho que si los grupos de la oposición tienen la misma información de ese proyecto del Racing que tiene ella, «entonces me parece una moción irresponsable» porque sin conocer el proyecto «¿cómo voy a fechar un cronograma?», se ha preguntado Igual. «Ahora, si tienen más información que yo, entonces tendrá fundamento», ha añadido la alcaldesa, que ha asegurado que no conoce los términos de esa moción que, en todo caso, «trataré con mucho cariño y mimo». Y del proyecto como tal, Igual ha dicho que ya ha hablado con el presidente del club, Manolo Higuera, «con el que nos vamos a reunir próximamente para que nos dé a conocer el contenido del proyecto».