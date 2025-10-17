El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

De izquierda a derecha, Daniel Fernández (PSOE), Felipe Piña (PRC), Keruin Martínez (IU) y Laura Velasco (Vox) frente a la ventanilla de registros Daniel Pedriza

La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing

PSOE, Vox, PRC e IU defienden la iniciativa del club santanderino como «una gran oportunidad para revitalizar El Sardinero» | La alcaldesa, Gema Igual, se reunirá con el presidente del equipo, Manolo Higuera

Nacho González Ucelay

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:18

Los cuatro grupos municipales que se sientan en la bancada de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, PSOE, Vox, PRC e IU, han registrado ... esta mañana una moción para su debate en el próximo pleno en la que piden que se comparta con ellos el anteproyecto de remodelación de los Campos de Sport de El Sardinero presentado por el Real Racing Club, que se constituya una mesa de trabajo para analizar y tomar decisiones en torno a una iniciativa privada que les gusta a todos, y que se elabore, junto al propio club, un cronograma para afrontar la posible ampliación de la instalación.

