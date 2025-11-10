El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista de la Cámara regional durante la intervención de la regionalista Rosa Díaz. Roberto Ruiz

El Parlamento respalda el Proyecto Altamira con la abstención de PRC y PSOE

Regionalistas y socialistas reprochan a los populares que no les haya proporcionado toda la información precisa en relación con la iniciativa

Nacho González Ucelay

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:13

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado en su sesión de hoy, lunes, una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular pidiendo ... a la Cámara autonómica que manifieste su compromiso con el Proyecto Altamira y apoye las reivindicaciones del Gobierno regional ante el Gobierno nacional «que sean necesarias» para poder desarrollar esta iniciativa, que va a suponer, según el PP, «la mayor inversión industrial privada de la historia de Cantabria». Pero no lo ha hecho por unanimidad, que es lo que pretendían al defenderla los proponientes, que solo han contado con sus votos y los 'síes' de Vox y el diputado no adscrito Crstóbal Palacio. PRC y PSOE, que habían introducido sendas enmiendas al texto pidiendo más información acerca de este proyecto, se han abstenido al saber que el PP no las iba a aceptar.

