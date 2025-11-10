El Parlamento respalda el Proyecto Altamira con la abstención de PRC y PSOE

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado en su sesión de hoy, lunes, una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular pidiendo ... a la Cámara autonómica que manifieste su compromiso con el Proyecto Altamira y apoye las reivindicaciones del Gobierno regional ante el Gobierno nacional «que sean necesarias» para poder desarrollar esta iniciativa, que va a suponer, según el PP, «la mayor inversión industrial privada de la historia de Cantabria». Pero no lo ha hecho por unanimidad, que es lo que pretendían al defenderla los proponientes, que solo han contado con sus votos y los 'síes' de Vox y el diputado no adscrito Crstóbal Palacio. PRC y PSOE, que habían introducido sendas enmiendas al texto pidiendo más información acerca de este proyecto, se han abstenido al saber que el PP no las iba a aceptar.

Además, el Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el Grupo Regionalista en la que pedía aplicar las medidas administrativas necesarias para la simplificación del procedimiento de reconocimiento del grado de dependencia y garantizar la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA) en un plazo no superior a seis meses, por un lado, y ampliar las plazas concertadas en los centros existentes y promover y facilitar, en el año 2026, la creación de nuevas plazas tanto residenciales de 24 horas como de Centros de Día, por otro.

La iniciativa ha contado con los votos a favor de los cuatro grupos políticos, PRC, Vox, PSOE y PP, que ha defendido el trabajo que en este ámbito ha venido realizado el Gobierno autonómico. «No hay gobierno en Cantabria que haya hecho mas por las personas dependientes que el del PP», ha afirmado Alejandro Liz, consciente, con todo, de que «todavía queda mucho por hacer». «Pero algo que no vamos a hacer es admitir lecciones de los que poco o nada hicieron de las personas dependientes y sus familias», ha dicho el popular refiriéndose al grupo regionalista y al grupo socialista.

Y, por otro lado, la Cámara regional ha aprobado otra moción en la que Vox pedía al Parlamento autonómico que instara al Gobierno cántabro a presentar, en el primer trimestre de 2026, un «Plan de Choque de Infraestructuras de Distribución 2025/2028» que establezca la planificación propia y las inversiones cofinanciadas entre el Gobierno y las distribuidoras para la repotenciación, digitalización y ampliación de la red de distribución en las áreas industriales estratégicas. Además, pedía exigir la modificación inmediata del borrador de Planificación Eléctrica 2026/2030 para incluir las nuevas subestaciones de transporte necesarias para atender la demanda industrial de La Pasiega, el entorno del Besaya y el Puerto de Santander, así como las ampliaciones necesarias de la subestación de Penagos para garantizar la viabilidad del proyecto Altamira.

Aprobado con los votos a favor de Vox y PP, que ha introducido una enmienda, esta moción pedía, además, priorizar la soberanía industrial sobre la ideología climática y paralizar el calendario de cierre de las centrales nucleares previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023/2030.

Dos cuestiones, estas últimas, que no han gustado a la bancada socialista, que se ha pronunciado en contra de la iniciativa después de que, en su intervención, la diputada Ana Belén Álvarez haya reconocido las dificultades de «estar unidos» en este viaje «porque hablar de suelo industrial, de nuevos proyectos industriales, y decir que se ven lastrados por la ideología climática es una auténtica sandez».