La paz reina a derecha e izquierda

Había esre sábado una cierta preocupación en Santander por la coincidencia en la ciudad de dos actos organizados por colectivos de ideologías opuestas que, si ... bien no debían cruzarse ni en el espacio ni en el tiempo, sí podían converger a espaldas de los dispositivos de seguridad montados para evitar que se produjera el más mínimo altercado. Uno convocado a la derecha para protestar contra la inmigración y otro convocado a la izquierda para protestar contra el anterior. Pero el ejercicio de tolerancia practicado por las dos partes, que ni llegaron a encontrarse ni hicieron nada por intentarlo, y el enorme trabajo llevado a cabo por los agentes de la Policía Nacional, de uniforme y de paisano, permitieron que ambas concentraciones pudieran desarrollarse sin que hubiera que lamentar incidente alguno.

Organizado el primero de ellos por la Asociación Cultural Alfonso I en el marco del Galerna Fest, y mutado de manifestación a concentración después de que la Delegación del Gobierno en Cantabria forzara un cambio de hora, el acto congregó a casi un centenar de personas en la calle Vargas –junto a la sede del PSOE–, donde los participantes, jóvenes de ideología ultraderechista, se reunieron a las cinco de la tarde para quejarse de las políticas migratorias y exigir la expulsión de inmigrantes.

Ampliar La concentración junto a la sede del PSOE reunió a un centenar de personas.

Lo hicieron en silencio, colocados tras una pancarta en la que se leía la palabra 'Remigración', ondeando banderas españolas sin ninguna simbología porque «no somos muy monárquicos» –también enseñas representativas de su asociación– y observados por una decena de agentes de la Policía Nacional apostados junto a la sede socialista y en las calles adyacentes.

De esa forma dispuestos escucharon un manifiesto y, después, unas palabras del presidente del colectivo, Sinforiano Bezanilla, que en su intervención se refirió a la sede cántabra del PSOE como «la cueva de Alí Babá» y al secretario general de los socialistas cántabros, Pedro Casares, como «un tiranuelo» que «ha pretendido que nos manifestáramos cuando él quisiera» valiéndose, dijo, de la doble condición que le acredita como líder del PSOE regional y como delegado del Gobierno en Cantabria.

El acto acabó a eso de las seis, media hora antes de que arrancara, en Puertochico, la manifestación organizada por diversas asociaciones de izquierdas contra la celebración precisamente del Galerna Fest.

Lejos en el tiempo y en el espacio, los asistentes a la protestas recogieron sus bártulos y se fueron callejeando por las calles Vargas, Numancia y Magallanes hasta llegar a Vistalegre, donde la asociación tiene su nueva sede, a la que los simpatizantes regresaron sin que se produjera el más mínimo problema.

Una vez se cercioraron de ello, los coordinadores del dispositivo policial ideado para la ocasión se concentraron ya plenamente en el devenir del segundo acto, en este caso una marcha convocada por Rock contra el fascismo que partió desde Puertochico poniendo rumbo a Cuatro Caminos y arrastrando consigo a aproximadamente unas 400 personas que caminaron tras una pancarta con la leyenda 'Las calles contra el fascismo'.

A diferencia de la primera, en la que no se oyeron proclamas, solo la lectura de un manifiesto y un breve discurso de su presidente, esta segunda discurrió entre gritos lanzados al cielo santanderino en contra el fascismo y también en favor de Palestina, de la que los manifestantes se acordaron no solo con proclamas sino también con algunas banderas y varios pañuelos.