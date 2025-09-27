El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La manifestación convocada por la izquierda congregó a 400 asistentes Roberto Ruiz

La paz reina a derecha e izquierda

Las concentraciones convocadas en Santander por colectivos de ideologías opuestas discurrieron sin el más mínimo incidente

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:08

Había esre sábado una cierta preocupación en Santander por la coincidencia en la ciudad de dos actos organizados por colectivos de ideologías opuestas que, si ... bien no debían cruzarse ni en el espacio ni en el tiempo, sí podían converger a espaldas de los dispositivos de seguridad montados para evitar que se produjera el más mínimo altercado. Uno convocado a la derecha para protestar contra la inmigración y otro convocado a la izquierda para protestar contra el anterior. Pero el ejercicio de tolerancia practicado por las dos partes, que ni llegaron a encontrarse ni hicieron nada por intentarlo, y el enorme trabajo llevado a cabo por los agentes de la Policía Nacional, de uniforme y de paisano, permitieron que ambas concentraciones pudieran desarrollarse sin que hubiera que lamentar incidente alguno.

