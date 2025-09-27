El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La caravana ha recorrido esta mañana las principales calles de Santander. Juanjo Santamaría

Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones

La protesta, convocada por Vox, ha partido pasadas las 10.00 horas de los Campos de Sport de El Sardinero

DM .

DM .

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:26

Alrededor de un centenar de vehículos -según la organización- han participado en la mañana de este sábado en una manifestación en coche convocada por Vox ... que ha recorrido durante dos horas las principales calles de Santander para mostrar su rechazo a la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad. Así, los vehículos participantes, mayoritariamente turismos y motos, han realizado un recorrido por las vías santanderinas que ha partido del aparcamiento de los Campos de Sport de El Sardinero, y a cuyo paso se han escuchado lemas como 'No a la ZBE' o 'Santander no está contaminada. Es mentira'.

