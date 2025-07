Una de las cosas –muchas o pocas– que cambiaron en el PSOE de Cantabria tras la victoria de Pedro Casares en las primarias frente a ... Pablo Zuloaga fue la portavocía de los socialistas en el Parlamento regional. El diputado Mario Iglesias (Caranceja, 1985) se convirtió en marzo en el encargado de confrontar las políticas del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga y también de encabezar una oposición distinta a la del PRC, a los que los socialistas califican como una «muleta»del PP.

–¿Se le ocurre algo que haya hecho bien este Gobierno?

–El Mupac, La Pasiega, la protonterapia, la recuperación de La Lechera de Torrelavega… Todo ello se inició cuando los socialistas estábamos en el Gobierno.

–¿Sienten que Buruaga se está poniendo medallas con proyectos del bipartito PRC-PSOE?

–La sensación que nos da, y creo que también a la ciudadanía, es que Buruaga no tiene un proyecto propio. Vive de la herencia recibida. Y también vive de los proyectos que ejecuta el Gobierno de Pedro Sánchez en Cantabria. Lo vemos con la inauguración de la obra tan esperada del nudo de Torrelavega. Obras largamente demandadas como La Hermida o el tercer carril de Polanco a Bezana, las inversiones en el Puerto o muchísimos proyectos que ahora sí vienen de Madrid.

–El argumento de Buruaga es que Cantabria avanza pese a las trabas que pone Sánchez y el del PSOE es que si Cantabria avanza es gracias a Sánchez. ¿No son ambas ideas muy simplistas?

–Lo que pasa es que es Buruaga la que se apropia de méritos que no le corresponden. Cuando salen los datos del paro, enseguida sale a ponerse la medalla de los buenos resultados. La realidad es que no es por su gestión, sino por la reforma laboral que hizo el Gobierno de España. Frente a eso, Buruaga, en el último debate de orientación política, anunció los mismos proyectos que hace un año y que en la investidura. Hoy vemos que todo eso de momento es humo. El hospital de alta resolución de Castro, el parque tecnológico de Torrelavega del que no sabemos nada, del centro de dependencia de Parayas...

–Ponen el ámbito sanitario como ejemplo de los recortes del PP, pero en las autonomías del PSOE también hay listas de espera disparadas y ambulatorios sin médicos en verano.

–Hay una serie de problemas estructurales en la sanidad que efectivamente existen a nivel nacional como la falta de médicos, sobre todo en Primaria, pero hay otros que son propios de la comunidad autónoma como los cierres de consultorios rurales en verano, que no ocurren en otros lugares. Eso es fruto de la improvisación, de la falta de organización, de la falta de trabajo. Y pongo un ejemplo: el concurso de traslados podría haber evitado muchos de estos cierres durante algunas semanas a lo largo del verano. Saldrá en septiembre o en octubre, con lo cual al menos trece médicos que habían planteado venir a Cantabria no han podido hacerlo durante la temporada en que más falta hacen.

–El consejero Roberto Media les reprocha, cuando hablan de vivienda, que durante la anterior legislatura no hicieron ni una sola VPO.

–Es un dato falso. Cuando acabó la legislatura, con respecto al inicio, había 163 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler más que en Cantabria. Algunas se construyeron, algunas se incorporaron haciendo convenios con ayuntamientos o con la Sareb… De distintas formas, pero 163 viviendas más. A día de hoy, si no me equivoco, hay cuatro más construidas por el Gobierno de Cantabria. Roberto Media hace muchas infografías, hace muchos anuncios, pero la realidad es que hoy en día hay cuatro viviendas de ladrillo y el resto están solo en el papel.

–El Gobierno de España anuncia planes de viviendas, que las que estaban en manos de la Sareb pasarán al parque público, pero tampoco en Cantabria han pasado del papel al ladrillo.

–Hay muchos problemas alrededor de la vivienda. Bajo mi punto de vista, es el mayor problema de España. Desde el PSOE se intenta aplicar medidas que mejoren la situación y desde el PP, tanto en Cantabria como a nivel nacional, votan siempre en contra. En Cantabria han votado en contra de aplicar las zonas de alquiler tensionado que han pedido Castro o Comillas para topar los precios. Y si nos vamos al borrador de la Ley autonómica de Vivienda, lo que hace es poner el foco en la protección de los intereses de quienes tienen varias viviendas, no de quien no puede acceder a una sola.

–El PP no quiere limitar los alquileres y tampoco una tasa turística que revierta en los municipios. ¿Cree que rectificarán?

–Acabamos de aprobar una Ley de Juventud en Cantabria, pero si no damos herramientas a la juventud para que viva y trabaje en Cantabria… La sociedad es la que le va a enseñar el camino al Gobierno de Buruaga. Hay que tomar medidas más allá de hablar de okupación. Una forma de atacar el problema son las zonas tensionadas y otra la tasa turística.

–Ellos se niegan a regular los precios del alquiler y el PSOE, a endurecer la ley contra los okupas.

–No estamos en contra del endurecimiento de la ley para atajar la okupación, pero lo que no compartimos es que ese sea el principal problema de la vivienda en Cantabria. Ahí están los datos oficiales. Por mucho que quieran vender esa cuestión, el dato mata el relato. El principal problema es el acceso a la vivienda y las dificultades de los jóvenes para emanciparse.

Las frases Reforma fiscal «El PP beneficia a los de siempre. Al 33%de la población que gana menos de 15.000 euros al año no le ayuda nada: cero euros» Por ahora, se niega «La sociedad es la que marcará el camino y le exigirá a Buruaga las zonas tensionadas o la tasa turística»

–Explique esa propuesta de una renta básica de emancipación para los jóvenes y, sobre todo, cómo se va a pagar.

–La medida ya la introdujimos como propuesta de resolución en el debate de orientación política y en la Ley de Juventud. En ambos casos el PP se opuso, y en este caso también el PRC. Sería una ayuda que salga del Gobierno de Cantabria mientras la juventud de la región necesite políticas públicas para acceder a la vivienda. ¿Cómo? Evidentemente, se necesita dinero. Un dinero que tendría que estar en los Presupuestos de 2026 cuando se aprueben en diciembre.

–¿Algo así como el Bono Alquiler Joven? ¿Una ayuda única? ¿Mensualidades?

–Estamos dispuestos a negociar cómo tiene que ser esa renta de emancipación, pero ya tenemos el ejemplo del Ingreso Mínimo Vital. Podemos negociar la fórmula con el resto de grupos. Por eso tiene que hacerse a través del Presupuesto.

–Habría que quitar dinero de otras partidas…

–Hombre, si tenemos dinero para la tauromaquia en los pueblos como forma para combatir la despoblación, que evidentemente no se empadrona nadie por llevar los toros a un pueblo, entiendo que debemos hacer un esfuerzo para las ayudas a la juventud.

–Se opusieron a la bajada de impuestos del PP. ¿Eso implica que los subirán cuando lleguen al Gobierno?

–Lo que habría que ver al llegar al Gobierno es la situación presupuestaria. Y la ejecución del Presupuesto, que es más importante. Y vemos que, por mucho que dice el consejero de Economía, la ejecución es pírrica. Eso es muestra de la falta de capacidad de trabajo en el Gobierno de Cantabria. Habría que mirar también cómo evolucionan los ingresos, que ahora están creciendo.

–Eso es justamente lo que decía el PP, que recaudaría más bajando los impuestos.

–Porque hay más gasto y más trabajo gracias a la reforma laboral que ha hecho el PSOE. El problema es más el cómo que el qué:esta rebaja fiscal ha ayudado a los que ayuda siempre el PP. Beneficia más al 4% de la población de Cantabria, unas 12.000 personas, que ganan más de 60.000 euros al año. No ayuda en nada al 33% de la población de Cantabria que gana menos de 15.000 euros. En cero euros. La propuesta del PSOE es que la fiscalidad sea más progresiva y que quien más gane aporte más, justo al contrario que el PP.

–El PP dice que el PRC está entregado al sanchismo y el PSOE que es la muleta de la derecha. Una cosa o la otra...

–La única realidad que yo veo en el Parlamento de Cantabria es que el PRC le ha aprobado los dos Presupuestos y cuando no ha sido el PRC, quien ha salido en ayuda del PP ha sido Vox. Lo demás, las críticas, es todo un paripé.

–¿Cómo dirige un casarista un Grupo Socialista lleno de zuloaguistas?

–Con normalidad. También en otras legislaturas ha habido cambio de portavoz después de unas primarias. Yo ya era diputado y llevaba tiempo trabajando con mis compañeros. Así todo, ahora ya no hay zuloaguistas o casaristas, hay socialistas en el partido más democrático de España que lleva años haciendo primarias.

–¿Qué otros aspectos han cambiado con el cambio de líder? ¿Qué directrices le ha dado el secretario general?

–A mí lo que me exige Pedro Casares es trabajo, trabajo y trabaja en intereses de los cántabros y de las cántabras. Sobre todo de aquellos que peor lo están pasando y que necesitan de la política para mejorar su vida. Ahora hay muchas más voces en el partido. Y muchas más voces llegan mucho más lejos.

–¿Zuloaga era demasiado personalista?

–Simplemente, yo elegí el proyecto de Pedro Casares porque fue el que más me convenció.